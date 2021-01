Identifican una posible diana para antivirales contra el COVID-19

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Ohio (Estados Unidos) han publicado resultados muy significativos en la búsqueda de otra forma de detener el coronavirus, interrumpiendo su ARN y su capacidad de reproducción. Así, identifican una posible diana de los fármacos antivirales para combatir el COVID-19.

En su trabajo, publicado en la revista 'Biochemical and Biophysical Research Communications', el primer análisis de biología estructural de una sección del ARN del virus COVID-19 denominada motivo del bucle del tallo II. Se trata de una sección no codificante del ARN, lo que significa que no se traduce en una proteína, pero es probablemente clave para la replicación del virus.

"Este fragmento de proteína desencadena entonces una respuesta inmunitaria que nos protegerá si nos exponemos al virus real. En cambio, estamos estudiando una sección de ARN que no codifica proteínas y que se encuentra en el coronavirus causante del COVID-19 y otros virus similares. Lo estamos comparando con el ARN viral del brote de SARS de hace casi 20 años, y buscamos un posible objetivo para un medicamento antiviral que pueda atacar al virus y detener su reproducción. Estamos buscando el talón de Aquiles del virus COVID-19", explican los autores.

La investigación descubrió que la sección del motivo del bucle del tallo II del ARN viral está "muy conservada en el virus COVID-19, lo que significa que mientras otras partes del virus siguen evolucionando, esta parte del virus es normalmente como una roca". Y para que el virus cause la enfermedad, necesita seguir replicándose dentro del cuerpo humano. Así que estamos estudiando esta sección del ARN como posible objetivo para un antiviral".