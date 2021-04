Identifican un fármaco con potencial para detener el crecimiento del melanoma

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Centro Oncológico de la Universidad de Colorado (Estados Unidos) han identificado un fármaco que puede detener el crecimiento de los tumores. Según sus hallazgos, publicados en la revista científica 'Proceedings of the National Academy of Sciences', la inhibición del NLRP3 puede reducir la inflamación en las células del melanoma.

Los autores detallan su trabajo sobre el NLRP3, un complejo intracelular que se ha descubierto que participa en la inflamación mediada por el melanoma, lo que conduce al crecimiento y la progresión del tumor. Los investigadores descubrieron que inhibiendo el NLRP3 pueden reducir la inflamación y la consiguiente expansión del tumor.

En concreto, el NLRP3 promueve la inflamación al inducir la maduración y la liberación de interleucina-1-beta, una citoquina que provoca la inflamación como parte de la respuesta inmunitaria normal a las infecciones. En el cáncer, sin embargo, la inflamación puede hacer que los tumores crezcan y se extiendan.

"El NLRP3 es un miembro de una familia más amplia que participa en la detección de señales de peligro. Es un receptor que vigila el compartimento intercelular de una célula en busca de moléculas de peligro o patógenos. Cuando el NLRP3 reconoce estas señales, provoca la activación de la caspasa-1, una proteína que interviene en el procesamiento y la maduración de la interleucina-1-beta en su forma biológicamente activa, provocando una intensa respuesta inflamatoria. Descubrimos que en el melanoma este proceso está desregulado, lo que provoca el crecimiento del tumor", explican los autores.

El inhibidor oral de NLRP3 utilizado en su estudio (Dapansutrile) ya ha demostrado su eficacia en ensayos clínicos para tratar la gota y las enfermedades cardíacas, y actualmente se está probando también en COVID-19. Estos investigadores oncológicos intentan ahora averiguar si este inhibidor de NLRP3 puede utilizarse con éxito en pacientes con melanoma resistentes a los inhibidores de puntos de control.