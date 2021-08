Identifican un enfoque para una posible vacuna contra la 'haemophilus influenzae' no tipificable

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Científicos del Hospital Infantil de Filadelfia (CHOP), en Estados Unidos, han identificado dos proteínas que podrían utilizarse para una posible vacuna contra la 'Haemophilus influenzae' no tipificable (NTHi), según publican en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

Trabajando en un modelo de ratón, los investigadores descubrieron que la administración de dos proteínas adhesivas bacterianas que desempeñan un papel clave para ayudar a las bacterias a adherirse a las células respiratorias e iniciar la infección del tracto respiratorio estimulaba la inmunidad protectora contra diversas cepas de NTHi, lo que pone de manifiesto el potencial de la vacuna.

"La 'Haemophilus influenzae' no tipificable es la causa más común de infecciones bacterianas del tracto respiratorio, como las infecciones del oído medio, las infecciones sinusales y las exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y otras enfermedades pulmonares subyacentes, lo que provoca una morbilidad significativa tanto en niños como en adultos", explica el autor principal del estudio, el doctor Joseph W. St. Geme, médico jefe y presidente del Departamento de Pediatría del Hospital Infantil de Filadelfia.

Según señala, "este organismo también es una causa importante de enfermedades invasivas como la sepsis y la meningitis. En la actualidad no existen vacunas ni otros enfoques para proteger contra la infección debida a este organismo".

"Nuestro estudio ha identificado dos proteínas que estimulan tanto una respuesta de anticuerpos como una respuesta inmunitaria celular más amplia que protege contra diversas cepas de NTHiinfluenzae y, por lo tanto, pueden ser valiosas para incluirlas en una vacuna que proteja contra toda la gama de enfermedades causadas por NTHi", añade.

Dado que existen numerosas cepas de NTHi, ha sido difícil desarrollar una vacuna que proteja contra la infección. Los antígenos de superficie, que suelen utilizarse para la inmunización, varían de una cepa a otra, por lo que los anticuerpos contra una cepa de NTHi no suelen proteger contra otra.

Para sortear este reto, los investigadores se centraron en HMW1 y HMW2, dos proteínas adhesivas de alto peso molecular implicadas en la colonización de la nasofaringe por NTHi, el primer paso en la patogénesis de la enfermedad por NTHi. Estas proteínas adhesivas están expuestas en la superficie de la bacteria y están presentes en aproximadamente el 75 al 80% de las cepas de NTHi.

Utilizando un modelo de ratón, los investigadores descubrieron que la inmunización con HMW1 y HMW2 estimulaba la producción de anticuerpos que eran protectores contra la cepa de NTHi de la que se derivaban las proteínas adhesivas.

Aunque los anticuerpos eran específicos para la cepa madre de NTHi, los investigadores descubrieron que la inmunización con HMW1 y HMW2 también proporcionaba protección contra la colonización bacteriana por otras cepas de NTHi, derivada de la estimulación de la inmunidad mediada por células y la producción de interleucina 17.

"Estos resultados indican que los ratones estaban protegidos contra la infección por cepas heterólogas, a pesar de que la respuesta de los anticuerpos era específica para cada cepa --explica St. Geme--. En conjunto, los hallazgos de este estudio destacan el potencial vacunal de las proteínas HMW1 y HMW2".