La hidroxicloroquina, ineficaz para prevenir el COVID-19 en pacientes con lupus o artritis reumatoide

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad Case Western Reserve (Estados Unidos) han evidenciado que la hidroxicloroquina no es efectiva para prevenir el COVID-19 en pacientes con lupus y artritis reumatoide (AR), lo que apunta a una interpretación más amplia del fármaco como una medicina preventiva ineficaz para la población general.

Muchos investigadores se han centrado en pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES) y AR porque la hidroxicloroquina es tomada frecuentemente por estos pacientes. Informes anecdóticos en las primeras etapas de la pandemia mostraron que estos pacientes no estaban recibiendo COVID-19.

Los primeros investigadores exploraron entonces la hidroxicloroquina en el laboratorio y lo encontraron efectivo contra el virus, además de sus propiedades antiinflamatorias ya establecidas, por lo que las pruebas en personas para la prevención o el tratamiento al principio resultaron algo prometedoras. Desde esas primeras pruebas, varios estudios más recientes han demostrado que el fármaco no es eficaz para tratar casos moderados o graves de hospitalización. El tratamiento en las primeras etapas de la enfermedad o en los casos leves todavía está en estudio.

"Nuestro estudio muestra, con un alto grado de confianza, que la hidroxicloroquina no es efectiva como antiviral preventivo en personas con LES y/o AR que toman medicamentos que suprimen su sistema inmunológico, poniéndolos en mayor riesgo."Dada la forma en que se estructuró el estudio, se puede hacer una extensión educada de que no es efectivo para prevenir COVID-19 en personas sin esas condiciones. No es raro que algo se muestre prometedor en el laboratorio, y luego resulte ineficaz en el más complejo paisaje biológico de los humanos", explica el líder del estudio, Mendel Singer.

El equipo se basó en una gran base de datos nacional, extrayendo datos de pacientes desidentificados de 36 sistemas de salud, para compilar un estudio mucho más amplio que los trabajos anteriores, en el que se examinaron los pacientes con LES y/o AR y sus resultados de salud relacionados con el uso de la HCQ. En los estudios anteriores había menos de 20 pacientes COVID-19 con LES y/o AR; en este estudio había 159. Este estudio demostró que los pacientes con LES y/o AR que contrajeron COVID-19 tenían la misma probabilidad de estar tomando hidroxicloroquina que los pacientes con LES y/o AR que no contrajeron COVID-19.