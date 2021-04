GSK lanza 'Inmunofitness' para concienciar sobre mantener un sistema inmune fuerte a partir de 50 años

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

GSK ha puesto en marcha la campaña 'Inmunofitness', un proyecto orientado a sensibilizar a las personas mayores de 50 años acerca de la necesidad de entrenar el sistema inmunitario para que a pesar del envejecimiento, las defensas tengan una buena salud en una edad en la que "cuidarse resulta fundamental para una vida de la mejor calidad posible".

"Nuestra respuesta inmunitaria ya no es tan competente o ya no está tan en forma como estaba en la edad adulta y como otras actividades de nuestro cuerpo va disminuyendo. Sabemos que hay algún componente de la respuesta inmunitaria que no funciona tan eficientemente. Por este motivo respondemos peor frente a todo lo que es extraño y producimos encima una respuesta anómala, aberrante que nos produce un cuadro inflamatorio", explica el doctor Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología (SEI) y jefe de Servicio de Inmunología del Hospital de Valdecilla.

Como ejemplo, el doctor añade que "la población que más se infecta y que más ingresa, por ejemplo, por problemas o infecciones respiratorias es la población mayor, porque su respuesta inmunitaria y la producción de anticuerpos es débil". "Por eso la gente se tiene que vacunar todos los años de la gripe", añaden.

