Un gran estudio confirma que los antidepresivos son seguros y no conllevan efectos adversos

Publicado 07/10/2019 18:15:31 CET

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los antidepresivos son generalmente seguros y no hay evidencia sólida de resultados de salud adversos asociados con su uso, según ha confirmado un gran estudio realizado por un equipo internacional de investigadores que ha analizado 45 meta-análisis, y que se ha publicado en la revista 'Journal of the American Medical Association Psychiatry'.

Ha habido un fuerte crecimiento del uso de antidepresivos en todo el mundo. Estos medicamentos ocupan el tercer lugar entre los medicamentos más recetados y el cuarto entre los más vendidos. Se estima que hasta un 10 por ciento de los adultos estadounidenses toman al menos un antidepresivo. Sin embargo, el perfil de seguridad de los antidepresivos ha permanecido un tanto polémico. Los meta-análisis combinan los resultados de muchos estudios, y algunos han encontrado fuertes asociaciones entre los antidepresivos y algunos resultados de salud adversos, mientras que otros no.

"Hasta donde sabemos, este es el primer estudio que evalúa la seguridad y los resultados adversos para la salud asociados con el uso de antidepresivos a una escala tan grande considerando datos del mundo real", recuerda la autora principal del estudio, la doctora Elena Dragioti, profesora adjunta del Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Linköping (Suecia).

Los investigadores evaluaron sistemáticamente las pruebas de 45 metanálisis revisados que incluían más de 1.000 estudios observacionales. Se trata de estudios que observan si existen diferencias entre las personas que están expuestas a un tratamiento y las que no lo están, sin ninguna intervención de un investigador. Los estudios incluyeron diferentes grupos de edad, afecciones psiquiátricas subyacentes y posibles resultados adversos para la salud.

"Encontramos que todos los resultados adversos de salud reportados en los estudios observacionales que fueron apoyados por evidencia sólida en realidad se debieron probablemente a las condiciones psiquiátricas subyacentes para las cuales se habían recetado antidepresivos, en lugar de los antidepresivos en sí mismos. La mayoría de estos estudios también sufrieron varios sesgos, como la falta de asignación al azar", apunta el colíder del estudio, el doctor Marco Solmi, psiquiatra del Departamento de Neurociencias de la Universidad de Padua (Italia).

Los investigadores recuerdan que, aunque han evidenciado que los antidepresivos son seguros, hay que tener en cuenta que los efectos adversos deben ser monitoreados clínicamente durante el tratamiento con estos fármacos. "Las pruebas de los ensayos clínicos aleatorios sobre los resultados adversos a largo plazo para la salud son limitadas. Además, no pudimos evaluar varios antidepresivos más nuevos debido a la escasez de datos disponibles", reconoce el autor principal, Evangelos Evangelou, epidemiólogo de la Universidad de Ioannina (Grecia) y del Imperial College de Londres (Reino Unido).