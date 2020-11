Gilead Sciences convoca la III edición de las 'Becas a Proyectos de Microeliminación en Hepatitis C'

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Gilead Sciences, como parte de su objetivo de impulsar la investigación en el ámbito de las enfermedades hepáticas, ha convocado la III edición de las 'Becas a Proyectos de Microeliminación en Hepatitis C', a través de las que financiará con 215.000 euros nueve proyectos de investigación que resulten beneficiosos para los pacientes, la comunidad científica y la sociedad.

La dotación económica de esta convocatoria ha sido ampliada por Gilead con respecto a la anterior, pasando de 150.000 euros a 215.000 euros. Por tanto, a lo largo de las tres ediciones, Gilead ha destinado más de 500.000 euros para el fomento de proyectos de microeliminación de la hepatitis C en España.

Con un máximo de 30.000 euros por cada trabajo seleccionado, los proyectos tienen como requisito indispensable realizarse en centros asistenciales sanitarios españoles y no superar los 24 meses para su ejecución.

La evaluación y selección de los proyectos ha sido realizada, de forma independiente, por el comité evaluador designado por la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH). Así, Gilead colabora con el objetivo de la Organización Mundial Salud (OMS) que ha fijado para el año 2030 la eliminación de la Hepatitis C como problema de salud pública.

Y es que, para evitar que la enfermedad evolucione y su abordaje sea más complicado, además de para evitar su transmisión y nuevos contagios, es importante tratar a los pacientes en los estadios iniciales de la enfermedad.

Así, los proyectos destacados por las becas Gilead para microeliminación en hepatitis C se pondrán en marcha en hospitales y centros asistenciales sanitarios de Madrid, Barcelona, Tarragona, Sevilla, Málaga y Tenerife.

Los ámbitos de investigación de estos proyectos abarcan tanto la optimización del diagnóstico de las hepatitis víricas en hospitales, centros asistenciales sanitarios o centros de salud mental, para facilitar el acceso al tratamiento en poblaciones de alta prevalencia, o para estudiar la eficacia de modelos de acompañamiento o asistencia médica semipresencial en la era post-COVID-19 para la atención y tratamiento de la hepatitis C en personas con acceso limitado al sistema sanitario.

"La eliminación de la hepatitis C es actualmente un objetivo global de salud pública que, para la AEEH tiene un especial significado, toda vez que la hepatitis C es una enfermedad con la que los hepatólogos han convivido en las últimas décadas en circunstancias mucho más difíciles que las actuales, con tratamiento durante muchos años insatisfactorio, y han debido afrontar con los pacientes refractarios al mismo tiempo las consecuencias a menudo graves que esta enfermedad conlleva", ha dicho el presidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, Raúl Andrade.

Actualmente, prosigue, con tratamientos de alta tasa de eficacia hay que exigir que dicho beneficio se extienda a todos los sujetos infectados y por ello celebramos y agradecemos la iniciativa de Gilead que por tercer año consecutivo hace una apuesta por financiar proyectos de microeliminación de hepatitis C.

"En el año del reconocimiento de la Academia Sueca con el premio Nobel a Harvey Alter, Michael Houghton y Charles Rice por su contribución al descubrimiento del virus C, todas las acciones que ayuden a convertir esta enfermedad en un mal recuerdo cobran si cabe, un mayor significado", ha añadido el doctor.

Por su parte, la directora médica de Gilead en España, Marisa Álvarez, ha asegurado que la compañía está "fuertemente comprometida" con la investigación de las enfermedades hepáticas y, en particular, con la eliminación de la hepatitis C en nuestro país.

"La tercera edición de estas becas pone a disposición de la comunidad científica 215.000 euros para desarrollar proyectos de microeliminación de la hepatitis C en poblaciones de alta prevalencia de esta enfermedad en un contexto social y económico marcado por los efectos que está provocando la pandemia por el Covid-19", ha dicho.

Desde la implantación del Plan Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C en España en 2015 y hasta julio de 2019, se han tratado a más de 132.000 pacientes con tasas de curación superiores al 95 por ciento.

Sin embargo, es necesario poner el foco en el ámbito de atención primaria donde todavía acuden 76.500 personas con el virus de la hepatitis C y se estima que aún habría 22.500 personas adultas que desconocen que son portadoras y que, por tanto, pueden transmitir la infección, además de todos los pacientes diagnosticados que no están siendo tratados.

Los proyectos seleccionados el del investigador de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB), Zoe Mariño Méndez, titulado 'Proyecto de microeliminación del virus de la hepatitis C (VHC) entre la población con trastorno mental grave en la Unidad de agudos del Hospital Clinic y el CSMA-EE de Barcelona (Estudio PSIQUI-Clinic)'; y el del investigador del Instituto de Salud Carlos III, Salvador Resino García, denominado 'Evaluation of the impact of the linkage-to-care as an alternative method for hepatitis C screening in PWID'.

También se ha seleccionado el trabajo 'Microeliminación de hepatitis c en centros de salud del distrito Sevilla adscritos al área hospitalaria del hospital universitario virgen del rocío de Sevilla', del investigador de la Fundación Publica para la Gestión de la Investigación en Sevilla, Manuel Romero Gómez; y el denominado 'Microeliminacion del virus de la hepatitis c en el centro de salud mental de un área de salud', de la investigadora del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, María Luisa Gutiérrez García.

Otro de los proyectos seleccionados es llevado a cabo por el investigador de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario de la Princesa, Carmelo García Monzón, titulado 'Plan estratégico multinivel para la microeliminación de la infección por el virus de la hepatitis C en un área sanitaria de la Comunidad de Madrid'; y el de la investigadora de la Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud, María Magdalena Hurtado Lara, denominado 'Eficacia de un programa de acompañamiento de Enfermería para la microeliminación de la hepatitis c en pacientes con diagnóstico psiquiátrico grave'.

Finalmente, han sido seleccionados el trabajo de la investigadora de la Fundación Biovance, Dalia Elena Morales Arráez, titulado 'Eficacia de un modelo de asistencia medica semipresencial en el paciente con hepatitis c en la era post-covid19: ensayo clínico randomizado; el del investigador de la Fundación Hospital Joan XXIII de Tarragona, Joan Carles Quer Boniquet, denominado 'Estudio de efectividad de una estrategia de actuación asistencial en el propio centro de atención ambulatoria a las enfermedades mentales de la ciudad de tarragona (csmatarragona), para la detección, diagnóstico y tratamiento de la hepatitis crónica por virus c en individuos con trastornos psiquiátricos'; y el del investigador de la Fundación Investigación

Biomédica Hospital Universitario Puerta de Hierro, José Luis Calleja, titulado 'Eliminación de hepatitis víricas en un hospital de tercer nivel en Madrid'.