Gilead reivindica su compromiso con las enfermedades hepáticas pese a la crisis del COVID-19

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Gilead ha participado en el I Congreso Virtual Digestivo de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) reafirmando su elevado compromiso con las enfermedades hepáticas e inflamatorias intestinales, las sociedades científicas y los médicos expertos en estas especialidades a pesar del contexto de pandemia actual.

En el marco del congreso, Gilead ha organizado dos mesas redondas, en las que ha abordado cuestiones de importancia como la eliminación de la hepatitis C en nuestro país, así como por la apuesta por la telemedicina como herramienta para seguimiento de los pacientes. Desde la implementación del PEAHC (Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C) en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en 2015, se han tratado más de 130.000 pacientes. Sin embargo, y como se publica en el documento de posicionamiento de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) acerca de la eliminación de la hepatitis C, pese a los excelentes datos, se estima que en el ámbito de la población general que acude a la atención primaria hay todavía 76.500 personas virémicas.

En una de las mesas redondas, el doctor Conrado Fernández, del Hospital Universitario Fundación Alcorcón de Madrid, ha destacado que se encuentran ante "ciertas dificultades para encontrar a la población infectada por el virus C ya que algunos de estos pacientes están apartados del sistema de salud, son población vulnerable muy difícil de alcanzar mediante campañas de prevención y concienciación social". "Por ello, las sociedades científicas y médicos especialistas necesitamos que haya un sistema de vigilancia adecuado y se implanten técnicas de cribado en todas las personas con edades comprendidas entre los 40 y 70 años. Se calcula que el 80% de la población visita al médico una vez al año, por ello, sería una buena oportunidad aprovechar estas consultas para realizarles un test serológico", ha propuesto.

A lo largo de la sesión, los expertos han reconocido el esfuerzo realizado en los últimos años para conseguir la eliminación del virus, pero han alertado de la importancia de seguir concienciando a la población sobre la necesidad de identificar y tratar a todos los pacientes con hepatitis C. Hacer foco en el diagnóstico precoz, la búsqueda activa y el posterior tratamiento de todas las personas que estén infectadas por el virus de la hepatitis C, así como el desarrollo de proyectos de microeliminación, son claves para conseguir el objetivo de la eliminación total de la enfermedad para 2021.

Además, durante este I Congreso Virtual de la SEPD, Gilead ha impulsado una segunda mesa redonda en la que el doctor Joaquín Cabezas González, del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, ha explicado el importante papel de la telemedicina en el manejo de los pacientes con hepatitis C en la prisión de 'El Dueso', pionera en la utilización de esta técnica en España. "Lo que comenzó en 2015 como un proyecto de telemedicina, hoy es la práctica habitual. En estos momentos los internos con infección VHC activa son aquellos casos incidentes que ingresan en el centro penitenciario. Dentro de ella, no hemos detectado casos de reinfección, no solo por el cribado sistemático y acceso al tratamiento antiviral, sino por la integración con los programas de reducción de daños (intercambio de jeringuillas, terapia sustitutiva de opioides)", ha detallado.

Se trata de una práctica con muy buena acogida por parte de los internos, preservando su autoestima, evitando la estigmatización y, además, "supone un ahorro para el sistema al evitar costes como el desplazamiento de los presos, servicio de escoltas, burocracia administrativa, etc.", ha afirmado el doctor Cabeza, que ha incidido también en la importancia de normalizar la telemedicina en el SNS y su utilización como engranaje de contacto con el resto de los estamentos del sistema sanitario. Según los expertos, gracias a la telemedicina, los proyectos de microeliminación y las técnicas de diagnóstico precoz, el objetivo de la eliminación de la hepatitis C está mucho más cerca y puede ser una realidad.