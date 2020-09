Gilead impulsa la segunda reunión anual LEGA-C para la investigación de las enfermedades hepáticas

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía Gilead ha impulsado por segundo año consecutivo la reunión LEGA-C (Local Elimination Programs Leading to Global Action in HCV-Spain), un foro nacional que reúne a profesionales sanitarios de distintas especialidades con el fin de compartir iniciativas de investigación y educación para lograr la eliminación de la hepatitis C en España, así como proyectos relacionados con la hepatitis B o NASH (enfermedad del hígado graso no alcohólico).

En este programa, los expertos participantes han resaltado que las enfermedades hepáticas constituyen uno de los principales problemas para la salud pública del siglo XXI. En un gran número de casos se trata de enfermedades silentes y sobre las que se hace un menor foco que otras patologías, a pesar de que su abordaje tardío puede dar lugar a importantes consecuencias.

Desde 2018, dentro del compromiso y apoyo de Gilead a los investigadores, profesionales sanitarios y pacientes, la compañía ha promovido más de 54 proyectos de investigación y educacionales en diferentes tipos de convocatorias. A nivel nacional se encuentran las becas a la investigación biomédica en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III, las becas para proyectos de micro eliminación de la hepatitis C en colaboración con la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), becas educacionales y becas a la comunidad.

Además, algunas de las principales convocatorias a nivel internacional son el International Research Scholars Program in Liver Diseases, HCV CHIME (Conquering Hepatitis vIa MicroElimination), HCV STAT (Simplification and Test and Treat Strategies toward HCV Elimination), HIV/HCV No-Co (No-Co-Infection), NASH Models of Care, HBV CARE (Linkage to CARe & Epidemiology in Special Populations), PSC PACE (PrimAry Sclerosing Cholangitis Epidemiology) y COMMIT (A Community Grant Programme).

Actualmente, se acaba de cerrar el plazo de envío de propuestas de investigación en la convocatoria nacional de 2020 de becas para proyectos de micro eliminación de la hepatitis C y se ha abierto una nueva convocatoria internacional, HBV Treat (HBV - Linkage to TREATment for Patients Already in Care).

A lo largo de la jornada, se puso de manifiesto que después de mucho esfuerzo se han establecido las bases y obtenido excelentes resultados que nos van a permitir abordar retos como la eliminación de la hepatitis C en España en un futuro cercano. "Hemos conseguido grandes logros en la lucha contra la hepatitis C, pero tenemos que seguir avanzando. Es importante que desarrollemos e implantemos planes de eliminación que nos permitan acabar con esta enfermedad lo antes posible. Está en nuestra mano y, si damos los pasos adecuados, podríamos conseguirlo antes de la fecha marcada", ha indicado el moderador de la reunión, José Luis Calleja, del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid.

En los últimos años, hepatólogos y, en general, los profesionales dedicados a la investigación, diagnóstico y tratamiento de la hepatitis C, han asistido a la aparición de los antivirales de acción directa para el tratamiento de esta enfermedad, que ha permitido tratar y curar a más de 135.000 pacientes y darles una nueva esperanza.

Según la doctora Marisa Álvarez, executive director, Medical Affairs de Gilead en España, "la apuesta decidida de Gilead por la innovación y la colaboración con los profesionales sanitarios ha permitido transformar el curso del tratamiento de la hepatitis C". "En la estrategia para la mejora de la calidad de vida de los pacientes con enfermedades hepáticas se necesita algo más que buenos tratamientos, por lo que es fundamental el desarrollo de programas de colaboración e investigación que ayuden a un mejor entendimiento de estas patologías. En este sentido, el compromiso de la compañía va más allá de la hepatitis C y cuenta con programas de investigación en otras patologías hepáticas como la hepatitis B o el NASH", ha añadido.

La doctora Sabela Lens, del Hospital Clínic y Provincial de Barcelona, ha destacado que "la reunión de LEGA-C es un foro propicio para que especialistas involucrados en las enfermedades hepáticas conozcamos de primera mano los proyectos que se están desarrollando en nuestro país en el camino hacia la eliminación del virus de la hepatitis C". "No solo nos permite ahondar en los progresos de cada una de las experiencias sino además identificar las dificultades en su desarrollo y los mecanismos para solventarlas. Además, es un encuentro idóneo para que entre todos identifiquemos las áreas de mejora y logremos abordarlas en el futuro cercano de forma multidisciplinar", ha agregado.

Con respecto a la enfermedad del hígado graso no alcohólico (NASH), el doctor Javier Crespo, del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander, ha apuntado que "en esta reunión se han presentado diferentes proyectos de investigación en NASH que tienen en común intentar estratificar adecuadamente a las poblaciones con riesgo de tener una enfermedad de depósito de grasa grave".

"En España, aproximadamente una cuarta parte de la población tiene una enfermedad por depósito de grasa en el hígado y está sin diagnosticar. De todos ellos, solo un pequeño porcentaje tiene una enfermedad que potencialmente va a ser grave o ya es grave. Por ello, varios de los proyectos presentados lo que intentan es segmentar y estratificar el riesgo de tal forma que lleguen al hospital los pacientes que tienen la enfermedad más avanzada o riesgo de ello. Los proyectos son muy diversos y van, desde fomentar la relación con Atención Primaria hasta trabajos de inteligencia artificial basada en la digitalización de las imágenes que se obtienen en una resonancia. Hay herramientas muy sencillas para estratificar el riesgo de estas poblaciones, pero hay que ponerlas en marcha y hay que demostrar su coste-efectividad", ha concluido.