Gilead y la AEEH colaboran en busca de la eliminación de la hepatitis C

Gilead, junto a la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), ha convocado la II edición de las 'Becas a Proyectos de Microeliminación en Hepatitis C', a través de las que la compañía financiará con 150.000 euros siete proyectos de investigación que resulten beneficiosos para los pacientes, la comunidad científica y la sociedad y así contribuir a la eliminación de la hepatitis C en España.

"Gilead está fuertemente comprometida con la eliminación de la hepatitis C y esta nueva edición de las becas ponen al servicio de los pacientes y de la comunidad científica las herramientas necesarias conseguir erradicar el virus a través de estrategias locales. La microeliminación de la hepatitis C en grupos de riesgo y vulnerables es clave para convertir el VHC en una enfermedad residual en nuestro país", ha señalado la directora médica de Gilead en España, Marisa Álvarez.

La evaluación y selección de los proyectos ha sido realizada, de forma independiente, por el comité evaluador designado por la AEEH. De esta manera, Gilead colabora con el objetivo de la Organización Mundial Salud (OMS) que ha fijado para el año 2030 la eliminación de la Hepatitis C como problema de salud pública.

Desde la implantación del Plan Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C en España en 2015 y hasta julio de 2019, se han tratado a más de 132.000 pacientes con tasas de curación superiores al 95 por ciento. Sin embargo, es necesario poner el foco en el ámbito de atención primaria donde todavía acuden 76.500 personas con el virus de la hepatitis C y se estima que aún habría 22.500 personas adultas que desconocen que son portadoras y que, por lo tanto, pueden transmitir la infección, además de todos los pacientes diagnosticados que no están siendo tratados.

La AEEH ha publicado este mes de octubre el documento sobre el 'Posicionamiento para la Eliminación de la Hepatitis C en España' donde señala que, para llegar al objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otras medidas, es necesario implementar una estrategia global y multidisciplinar que de cabida a las iniciativas y herramientas con evidencias científicas para la identificación, diagnóstico y tratamiento de las personas infectadas.

Para evitar que la enfermedad evolucione y su abordaje sea más complicado, además de para evitar su transmisión y nuevos contagios, es importante tratar a los pacientes en los estadios iniciales de la enfermedad. Así, los proyectos destacados por las becas Gilead para microeliminación en hepatitis C se pondrán en marcha en centros asistenciales sanitarios de Barcelona, Pontevedra, Valladolid, Sevilla, Málaga o Madrid.

Los ámbitos de investigación de estos proyectos abarcan tanto la optimización del diagnóstico en centros asistenciales sanitarios, centros de día, centros de asistencia a drogodependientes o centros penitenciarios, facilitar el acceso al tratamiento en poblaciones vulnerables, conocer la incidencia y prevalencia del VHC, evaluar las estrategias de prueba y tratamiento para la eliminación de la hepatitis C como la puesta en marcha del servicio de derivación y seguimiento del tratamiento para personas con acceso limitado al sistema sanitario.

"Es necesario poner en marcha una estrategia global para la eliminación de la hepatitis C como problema de salud pública en España. El posicionamiento de la AEEH para su erradicación incide en el aprovechamiento de todos los instrumentos y recursos necesarios para lograrlo. Las becas de Gilead ponen en práctica nuestras recomendaciones como el desarrollo de estrategias de microeliminación en poblaciones vulnerables, la simplificación del diagnóstico y tratamiento del VHC o el establecimiento de indicadores clave", ha dicho el presidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado.

Gilead ha presentado esta nueva convocatoria de becas para proyectos de microeliminación de la hepatitis C con una dotación económica de 150.000 euros dividida en un máximo de 30.000 euros por cada proyecto seleccionado, con un plazo de ejecución no superior a 24 meses y que se realice en centros asistenciales sanitarios españoles.