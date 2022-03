Gilead se adhiere al Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH

Archivo - Gilead Se Une Al 'Pacto Social Por La No Discriminación Y La Igualdad De Trato Asociada Al VIH'

Gilead ha anunciado este lunes su adhesión al 'Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH', la iniciativa impulsada por el Ministerio de Sanidad para, en el marco de los objetivos prioritarios del Plan Estratégico de Prevención y Control del VIH y otras ITS, eliminar el estigma y la discriminación asociados al VIH y al sida, garantizando la igualdad de trato y de oportunidades, la no discriminación, el respeto de los derechos fundamentales y la diversidad de las personas que viven con la infección.

Desde hace más de 30 años, Gilead investiga para transformar la vida de las personas que viven con VIH. Pese a los esfuerzos realizados, el estigma y la discriminación siguen afectando de manera importante a estas personas, por lo que son fundamentales iniciativas como el Pacto para garantizar la igualdad de condiciones. Con esta adhesión, Gilead quiere mostrar el firme apoyo de la compañía en favor de una sociedad libre de estigmas. La iniciativa se puede seguir en 'https://pactosocialvih.es/gilead-se-une-al-pacto-social-por-...'.

El compromiso de Gilead para combatir la epidemia del VIH no solo se limita a la investigación clínica. De acuerdo con los compromisos internacionales de ONUSIDA, para Gilead es muy importante ir más allá y poner el foco en otros aspectos que continúen mejorando la calidad de vida a largo plazo de las personas que viven con la infección.

Por ello, la compañía está comprometida en seguir dando respuesta a los retos sobre el diagnóstico precoz, mejorar la prevención, educar sobre comportamientos y sexo seguro y manejar la comorbilidad y la salud mental.

Igualmente, la compañía colabora activamente con los principales científicos, sociedades médicas, asociaciones de pacientes, representantes del movimiento comunitario y gestores públicos para ofrecer respuesta a las necesidades que han ido surgiendo.

En este sentido, en pro de la equidad e igualdad de oportunidades para construir una sociedad mejor, Gilead lidera o participa en iniciativas destacadas como la campaña 'Indetectable = Intransmisible' junto con CESIDA; 'Deja tu Huella' en colaboración con SEMES; el apoyo a myGwork en relación con la inclusión en el ámbito laboral; el estudio 'No estás solo' sobre soledad y aislamiento de las personas que viven con VIH en colaboración con GESIDA o el canal en YouTube 'Unfollow de Virus' junto con Apoyo Positivo.