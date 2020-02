Gilead y AAEH entregan la segunda edición de las becas a proyectos de microeliminación en hepatitis C

Publicado 13/02/2020 15:01:51 CET

Gilead y la Asociación Española para el Estudio del Hígado han entregado la 'II Edición de las Becas a Proyectos de Microeliminación en Hepatitis C' en el marco del 45º Congreso Anual de AEEH, para la que se han seleccionado siete proyectos de investigación.

La evaluación y elección de las iniciativas ha sido realizada, de forma independiente, por el comité de expertos designado por la AEEH. Tendrán una dotación económica de 150.000 euros dividida en un máximo de 30.000 euros por proyecto, con un plazo de ejecución no superior a 24 meses, los cuales se realizarán en centros asistenciales sanitarios españoles.

Los proyectos destacados por las Becas Gilead a Proyectos de Microeliminación en Hepatitis C se pondrán en marcha en Barcelona, Pontevedra, Valladolid, Sevilla, Málaga y Madrid. Así, algunos de los temas de investigación que se abordarán son la importancia de optimizar el diagnóstico en centros asistenciales sanitarios, centros de día, centros de asistencia a drogodependientes o centros penitenciarios; facilitar el acceso al tratamiento en poblaciones vulnerables; conocer la incidencia y prevalencia del VHC, evaluar las estrategias de prueba y tratamiento para la eliminación de la hepatitis C como la puesta en marcha del servicio de derivación; y el seguimiento del tratamiento para personas con acceso limitado al sistema sanitario.

"Gilead tiene un firme compromiso con la eliminación de la hepatitis C y creemos que iniciativas como las Becas para Proyectos de Microeliminación en Hepatitis C contribuyen a que la eliminación de esta enfermedad pueda ser una realidad en España. Gracias a la colaboración entre la AEEH y Gilead se han puesto en marcha en España diferentes proyectos de intervención basados en la identificación, diagnóstico, derivación y cuidado de estos pacientes, muchos de ellos provenientes de colectivos vulnerables y con difícil acceso al sistema sanitario", ha resaltado la directora médica de Gilead España, Marisa Álvarez.

La AEEH publicó a finales de 2019 el documento sobre el 'Posicionamiento para la Eliminación de la Hepatitis C en España', donde señaló que, para llegar al objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es necesario implementar una estrategia global y multidisciplinar que de cabida a las iniciativas y herramientas con evidencias científicas para la identificación, diagnóstico y tratamiento de las personas infectadas.

"Es necesario poner en marcha una estrategia global para la eliminación de la hepatitis C como problema de salud pública en España. El posicionamiento de la AEEH para su eliminación incide en el aprovechamiento de todos los instrumentos y recursos necesarios para lograrlo. De esta forma, las becas de Gilead ponen en práctica nuestras recomendaciones con el desarrollo de estrategias de microeliminación en poblaciones vulnerables, la simplificación del diagnóstico y tratamiento del VHC o el establecimiento de indicadores clave", ha argumentado el presidente de la AAEH, Raúl Andrade.

Para evitar que la enfermedad evolucione y su abordaje sea más complicado, además de para evitar su transmisión y nuevos contagios, es importante tratar a los pacientes en los estadios iniciales de la enfermedad.

"Una de las prioridades en la eliminación de la hepatitis C es que las administraciones den un paso adelante. Ya lo han hecho algunas comunidades como La Rioja o Aragón, con sus propios planes regionales de eliminación de la enfermedad. Esperamos que, próximamente, se sumen más comunidades y pueda coordinarse de forma nacional como se hizo con el Plan Estratégico para el Tratamiento de la Hepatitis C. De esta forma, podríamos conseguir la eliminación de la patología a nivel estatal", ha expuesto Juan Turnes, jefe de Servicio de Digestivo del Hospital de Montecelo de Pontevedra.

La innovación que se ha producido en España en los últimos cinco años ha hecho que la hepatitis C sea una enfermedad curable. Así lo ha explicado Pau Arbós, responsable de la unidad de Enfermedades Hepáticas de Gilead España. "En nuestro país se han tratado a más de 130.000 pacientes de hepatitis C y contamos con unos tratamientos que tienen una tasa de eficacia superior al 95 por ciento. El gran reto al que nos enfrentamos ahora es llegar a esas personas que son portadoras del virus y que, o bien no lo saben, o no han sido tratadas todavía. Desde Gilead, estamos comprometidos con la innovación y trabajamos diariamente con todos los agentes implicados para conseguir el objetivo de la eliminación", ha añadido.