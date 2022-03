Gebro Pharma, el Hospital Clínic de Barcelona y el IDIBAPS renuevan su colaboración de terapia fotodinámica

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Laboratorios Gebro Pharma, el Hospital Clínic de Barcelona y el Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS) renuevan el convenio de colaboración que ya firmaron en 2019 para investigar un nuevo abordaje farmacológico basado en la terapia fotodinámica (TFD) para el tratamiento de los gliomas de alto grado. Ello incluye el glioblastoma, que es el tumor cerebral primario más frecuente y de peor pronóstico.

La TFD es un método simple y eficaz que se basa en la combinación de un fármaco fotosensibilizador con una fuente de luz. Estos factores por separado son relativamente inocuos, pero cuando se usan conjuntamente en presencia de oxígeno se generan radicales libres que desencadenan toxicidad celular, daño vascular y la estimulación del sistema inmune.

La investigación busca profundizar en el estudio de esta terapia ya utilizada en otros tipos de cáncer, en la enfermedad de Barrett y la queratosis actínica, como una nueva aproximación terapéutica para el tratamiento médico de los gliomas de alto grado.

La duración de la nueva colaboración será de dos años y presenta dos fases. En la primera se estudiará el papel del microentorno tumoral sobre la capacidad invasiva del glioblastoma, así como los cambios que se producen en este microambiente tras la utilización de la TFD. Para ello se utilizará el modelo 3D de organoides cerebrales desarrollado en el proyecto anterior iniciado en 2019. Este modelo experimental generado a partir de células madre pluripotentes (ES/iPS), es también conocido como 'brain organoids' o 'mini brains'.

Se trata de un novedoso método que aúna las ventajas de los modelos in vitro con las de los modelos in vivo. Entre ellas, una aproximación más cercana al tejido cerebral y un abordaje 'high-throughput' para estudiar diferentes condiciones experimentales. En la segunda fase se analizará la respuesta a la TFD en 'mini brains' implantados en animales de laboratorio. Esta aproximación permitirá considerar los mecanismos in vivo que pueden influir en la respuesta a la TFD, como son la angiogénesis y la inflamación.

Se esperan resultados en los próximos dos años mediante publicaciones en revistas científicas de alto impacto en el área de la Neurocirugía Oncológica.

"Esta colaboración refuerza nuestro compromiso con la neuro oncología y esperamos que los resultados de la investigación ayuden a los pacientes con glioblastomas, especialmente a evitar la recurrencia de la patología. Actualmente disponemos de un fármaco que ayuda a los profesionales de la Neurocirugía en la visualización de los tumores cerebrales durante las intervenciones quirúrgicas para extirparlos. En este proyecto con el prestigioso equipo del Hospital Clínic de Barcelona/IDIBAPS esperamos en el futuro aportar soluciones también para mejorar el pronóstico clínico de esta enfermedad", ha dicho la directora de Business Development & Innovation en Gebro Pharma, Ivet Vall.

En una segunda fase del proyecto se pretende estudiar con más detalle el microentorno tumoral del glioblastoma, la relación con su comportamiento y su respuesta a los tratamientos. "Junto a ello, desarrollaremos un modelo in vivo donde estudiaremos la terapia fotodinámica en híbridos organoide-tumor implantados en animales de experimentación. En global, pretendemos generar la evidencia suficiente, fundamentada en nuestros hallazgos, para introducir la terapia fotodinámica como un nuevo tratamiento en el paciente con glioblastoma y mejorar con ello su pronóstico vital", ha zanjado el responsable del Laboratorio Neurocirugía Oncológica del Hospital Clínic de Barcelona/IDIBAPS, Josep González.