Farmaindustria considera "dañino" el modelo de precios propuesto por Sanidad en la ley de medicamentos

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Farmaindustria, Fina Lladós, ha señalado que el modelo de precios propuesto por el Ministerio de Sanidad en el anteproyecto de Ley de los Medicamentos y de los Productos Sanitarios es "dañino" y "no favorable" para la industria, pacientes profesionales.

"Igual hay pensar en un modelo distinto que sea incluso mejor de lo que hay ahora en la propuesta del anteproyecto. Sinceramente, creo que tiene muchas áreas de poder ser diferente y creo que ahí estamos muchos de acuerdo", ha concretado Lladós durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

Además, ha subrayado que en el anteproyecto no se específica sobre los plazos para garantizar que los nuevos medicamentos lleguen a los pacientes en un plazo de 180 días, conforme a la Directiva de Transparencia, y 90 días para los casos de medicamentos para enfermedades raras, graves o incapacitantes, en las que no exista alternativa de tratamiento. "Sí que es verdad que en las comparecencias públicas del secretario de Estado de Sanidad siempre ha habido la mención a los 180 días y 90 días, que no aparecen en este anteproyecto, yo creo que al final es cómo pensamos de cara a futuro", ha indicado.

"El anteproyecto debe ver al medicamento y la sanidad como una inversión económica y ahí encontrar las fórmulas ideales para poder llegar a un modelo que tenga sentido para todos. Que tenga una visión a medio y largo plazo de inversión, ya no sólo para los pacientes que son los más importantes aquí, pero también para la economía del país", ha declarado.

No obstante, Lladós ha manifestado la colaboración de Farmaindustria, que está en conversaciones con el Ministerio de Sanidad sobre este anteproyecto, que se encuentra en fase de trámite de audiencia e información pública. "Espero que esta nueva ley sea una mejora, si no lo es, habremos hecho mal nuestro trabajo y hablo en plural", ha resaltado Lladós, al tiempo que ha asegurado que "la intención de todos es que sea una ley transformadora".

ARANCELES DE EEUU

Al ser preguntada por los aranceles impuestos por EEUU a la Unión Europea, pese a que por el momento no afectan directamente a los medicamentos, Lladós ha mostrado la preocupación del sector. "Los aranceles ponen en riesgo la producción de medicamentos en Europa y pueden también afectar a medicamentos esenciales y restar competitividad de esta ansiada autonomía estratégica que queremos en Europa", ha apuntado.

Por ello, Lladós ha pedido preservar que los medicamentos queden fuera de la imposición de aranceles: "Es necesario e imprescindible que la Comisión Europea dialogue con el Gobierno de Estados Unidos para evitar una espiral de aranceles que a nadie favorecería y en nuestro caso todavía menos", ha afirmado.

LOS PLANES DE CONTINGENCIA FRENARON EL APAGÓN

La presidenta de Farmaindustria también ha explicado que los planes de contingencia de las 100 plantas de producción que hay en España sirvieron para mantener la estabilidad del sector con el apagón del pasado lunes, exceptuando algunos imprevistos dependiendo de las zonas en las que estuvieron más horas sin luz. "Hubo zonas que perdieron de alguna manera dos de los tres turnos de fabricación", ha indicado.

"Mantuvimos una situación más o menos estable. Las cadenas de suministro no se pararon, aunque hubo algunos retrasos en las entregas, pero fuimos capaces de mantener el suministro", ha añadido.

Pese a ello, ha mostrado su preocupación para evitar este tipo de accidentes de cara al futuro: " Creo que es un tema de país, no sólo de nuestra industria, sino que tenemos que asegurarnos de que el país tiene los mecanismos necesarios para que esto no ocurra".

"MOMENTO CLAVE PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA"

Por su parte, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, que ha sido el encargado de presentar a Lladós en el encuentro, ha resaltado la capacidad de diálogo de la presidenta de Farmaindustria en los asuntos de negociación, "sobre todo cuando hay disensos", ha apuntado.

Asimismo, Padilla ha señalado que actualmente es un "momento clave" para la conformación de la industria farmacéutica en Europa y en España. "Estamos mejorando las reglas. Creo que en los últimos meses hemos dado avances muy importantes en el cómo, en cómo nos relacionamos entre las instituciones públicas y la industria farmacéutica y eso ha cristalizado en la aprobación de la Estrategia de la Industria Farmacéutica el pasado 15 de diciembre de 2024", ha indicado.

Al hilo, Padilla ha recordado que ahora mismo el anteproyecto de Ley de los Medicamentos y de los Productos Sanitarios se encuentra en trámite de audiencia e información pública, y que el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias está en las últimas fases.

"Normas que seguramente van a dibujar y a definir lo que va a ser el qué hacer de la industria farmacéutica y de todo lo que tiene que ver con la política del medicamento en las próximas dos décadas", ha agregado el secretario de Estado.