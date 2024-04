Farmaindustria asegura que las compañías farmacéuticas se "juegan mucho" en la normativa europea de aguas residuales

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora del Departamento Internacional de Farmaindustria, Icíar Sanz de Madrid, ha asegurado que las compañías farmacéuticas se "juegan mucho" en la futura directiva europea de aguas residuales urbanas, por lo que ha manifestado que le preocupa que "la responsabilidad ampliada del productor no cumpla con principios básicos de la Unión Europea, como el principio de proporcionalidad, igualdad de trato, principio impregnado en todas las políticas europeas medioambientales del que quien contamina paga".

Por todo ello, Farmaindustria ha dedicado a la gestión del agua la primera de una serie de jornadas sobre industria farmacéutica y medio ambiente, que han arrancado en la Real Academia de Farmacia de Cataluña (RAFC).

El encuentro ha contado con la presencia de representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), de la Generalitat de Catalunya y representantes de la industria farmacéutica de medicamentos de uso humano y veterinario, que ha debatido sobre la situación en relación a las aguas subterráneas, el mejor aprovechamiento del agua en esta industria y el impacto que para el sector tendrá la nueva regulación de las aguas residuales urbanas.

Para enmarcar la jornada, la directora asociada de Farmaindustria, Arantxa Martí, ha hablado sobre el trabajo que las compañías farmacéuticas llevan años desarrollando y que se enmarca en una triple vertiente de prevención, gestión de residuos y concienciación ciudadana: "Hay un gran reto para la industria farmacéutica y debates como éste sin duda contribuyen a que la incorporación de nuestra normativa sea lo más adecuada posible", ha apuntado Martí.

NUEVA DIRECTIVA DE AGUAS RESIDUALES URBANAS

El gran debate de la jornada se ha centrado precisamente en la futura directiva de aguas residuales urbanas, actualmente en revisión y cuya publicación se prevé para 2024. Los Estados miembros tendrán hasta 2027 para su trasposición e implementación.

Para explicar la directiva ha estado en la jornada Irene Morante, la jefa del Área en la Subdirección de Planificación Hidrológica de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, quien ha trasladado a los asistentes las claves del cambio que va a suponer para las compañías la implementación de la nueva normativa.

En concreto, ha hablado sobre la implementación del nuevo sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) -artículo 9 de la directiva- que establece que la industria asuma al menos el 80 por ciento de los costes adicionales asociados al sistema RAP, con obligaciones en materia de información y seguimiento de contaminantes; recopilación, informe y verificación de datos y estadísticas sobre las cantidades y cargas tóxicas de las sustancias microcontaminantes, y la aplicación de los tratamientos avanzados. Una responsabilidad que la directiva ha dirigido exclusivamente a la industria de medicamentos de uso humano y la industria cosmética.

Sanz de Madrid ha denunciado además que los costes del RAP proyectados por la Comisión Europea han sido subestimados, y ha puesto como ejemplo el caso de la Agencia Medioambiental de Alemania, que ha estimado en cinco veces más el coste anual previsto para el RAP en este Estado.

"Pedimos a la Administración que se amplíe el ámbito de aplicación a otros sectores, que se establezca una correcta identificación de las microsustancias contaminantes y qué fuentes las producen, que se produzca una uso eficaz de los recursos focalizados en los microcontaminantes más críticos o prioritarios por la Directiva Marco del agua y que no se apruebe esta ley sin reevaluar los costes del RAP así como la carga tóxica total atribuida a las sustancias microcontaminantes del sector farmacéutico y cosmético", ha señalado la representante de Farmaindustria.

Tanto Sanz de Madrid como Morante han mostrado la predisposición al diálogo para la creación de este sistema y la portavoz ministerial aseguró que la intención es "establecer un RAP colaborativo entre la Administración y las partes implicadas, sin ánimo de lucro, justo y con una distribución equilibrada de los costes". No obstante, ha asegurado que en principio no se incluirán nuevos sectores en la RAP hasta una segunda fase que no llegaría hasta 2033.

Sanz de Madrid ha incidido en el carácter estratégico y necesario del medicamento y en cómo una normativa desequilibrada "podría afectar a la fabricación del medicamento y, por tanto, su disponibilidad y acceso para los pacientes". Asimismo, ha aludido a la posible pérdida de competitividad y de avanzar hacia la autonomía estratégica abierta de Europa.

EXPERIENCIA EN COMPAÑÍAS FARMACÉUTICAS

En el contexto de la sequía que actualmente afecta a Cataluña, la jefa de Control de Fabricación y Distribución de Medicamentos, Productos Sanitarios y Cosméticos de la Generalitat, Georgina Pujals, ha expuesto que la mayoría de las compañías ubicadas en la región se sitúan en zonas de emergencia 1 y ha hablado de las medidas que se están implementando para hacer frente a esa situación.

En este sentido, se ha puesto de manifiesto el carácter esencial y estratégico del sector farmacéutico y los altos estándares de calidad y rigurosidad en el cumplimiento de las GMPs en los procesos industriales, siendo el agua un recurso esencial en la fabricación de los medicamentos. Junto a ella, Ángela Gómez, Global Environmental manager de Almirall, reveló las iniciativas que ya han puesto en marcha sus plantas en Cataluña y con las que han logrado reducir un 10 por ciento el consumo.