Un fármaco probado en ratones protege contra los síntomas del Alzheimer relacionados con la contaminación

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio dirigido por la Escuela de Gerontología Leonard Davis de la Universidad del Sur de California (Estados Unidos) muestra cómo el fármaco llamado 'GSM-15606' administrado en ratones les protegió contra el aumento de proteínas relacionadas con el Alzheimer que se relacionan con la contaminación del aire.

El autor principal, Caleb Finch, ha estudiado los efectos de la contaminación del aire en el cerebro durante varios años, especialmente las consecuencias de la exposición a partículas finas que se encuentran en la contaminación de los automóviles, las fábricas y otros lugares. "Muchos estudios han demostrado que la calidad del aire tiene un impacto considerable en el riesgo de Alzheimer y acelera el deterioro cognitivo", ha afirmado.

La contaminación del aire está relacionada con la inflamación sistémica y promueve la formación de placas amiloides, las acumulaciones de péptido ABeta42 que se forman entre las células nerviosas del cerebro en el Alzheimer.

El último trabajo del laboratorio de Finch, publicado en 'Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association', destaca la posible protección que ofrece un tipo de fármaco llamado modulador de la gammasecretasa.

El equipo probó un fármaco específico llamado 'GSM-15606', que fue desarrollado por los coautores del estudio Rudolph E. Tanzi de Harvard y Kevin D. Rynearson.

Se administró 'GSM-15606' a ratones durante ocho semanas. Durante ese tiempo, los animales estuvieron expuestos regularmente a la contaminación del aire en forma de nanopartículas ambientales (nPM) o partículas de escape de diésel.

Después de la exposición a la contaminación del aire, los ratones alimentados con GSM-15606 tenían niveles mucho más bajos de ABeta42 en el cerebro que los ratones expuestos a la contaminación pero no al fármaco.

"Los resultados indican que el 'GSM-15606' podría algún día tener un papel como medida preventiva contra el Alzheimer en personas que viven con contaminación del aire", ha señalado Finch.

"Dado que la gamma secretasa es necesaria para el funcionamiento normal de todo el organismo, este fármaco fue diseñado para modular, pero no inhibir, la producción de ABeta42", ha afirmado. "Este es el primer ejemplo de un nuevo fármaco desarrollado para retrasar el Alzheimer que también puede proteger a las personas mayores del factor de riesgo ambiental de la contaminación del aire", ha concluido.