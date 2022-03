Un fármaco frena el avance de un tipo de cáncer de mama en un 75,8% de pacientes según un estudio

Se trata de los resultados "más positivos en la historia" del cáncer de mama, según el IBCC

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director del International Breast Cancer Center (IBCC) y primer autor del ensayo clínico internacional Destiny Breast-03, Javier Cortés, ha destacado que el fármaco 'trastuzumab deruxtecan' "mejora" la supervivencia libre de progresión del cáncer de mama HER2-positivo en un 75,8% de las pacientes.

La revista 'The New England Journal of Medicine' ha publicado los resultados de este estudio que, según Cortés, son "los más positivos en la historia" del cáncer de mama tras analizar la eficacia y seguridad del fármaco, ha informado el IBCC en un comunicado este miércoles. De hecho, los resultados con este fármaco han sido "tan positivos" que 'trastuzumab deruxtecan' pasa a ser, según el IBCC, el nuevo estándar de tratamiento en segunda línea para pacientes con cáncer de mama HER2-positivo.

'Destiny Breast-03' ha estudiado la eficacia y seguridad del fármaco trastuzumab deruxtecan, fruto de la Alianza Daiichi Sankyo - AstraZeneca. Este fármaco es un inmunoconjugado o conjugado anticuerpo fármaco (ADC, por sus siglas en inglés) que actúa como un "caballo de Troya", porque burla las defensas de las células tumorales para entrar en ellas y atacarlas soltando su "carga".

Es un ensayo clínico de fase III, randomizado y multicéntrico, de ámbito internacional, efectuado con la participación de 524 pacientes con cáncer de mama metastásico HER2-positivo, reclutadas para este ensayo entre el 20 de julio de 2018 y el 23 de junio de 2020 en 169 centros de 15 países.

Del total, 261 pacientes fueron asignadas aleatoriamente a la rama del estudio en la que recibieron 'trastuzumab deruxtecan' y 263, a la rama del tratamiento, hasta entonces el estándar, consistente en 'trastuzumab emtansina' (TDM-1).

Uno de los resultados "más importantes" del estudio ha sido la mejora de la supervivencia libre de progresión (es decir, el control de la enfermedad), que ha sido del 75,8% en estas pacientes a los 12 meses, respecto al 34,1% en el grupo de pacientes tratadas con 'trastuzumab emtansina'.

La supervivencia global a los 12 meses fue del 94,1 por ciento entre las pacientes de la rama de trastuzumab deruxtecan frente al 85,9 por ciento, entre las pacientes de la rama de TDM-1, mientras que la tasa de respuesta global fue del 79,7 por ciento con trastuzumab deruxtecan frente al 34,2 por ciento en el grupo estándar, también holgadamente superior con el nuevo tratamiento frente al anterior.

Un dato muy revelador de su eficacia es que 42 pacientes (16,1 por ciento) tratadas con trastuzumab deruxtecan frente a 23 (8,7 por ciento) con TDM-1 experimentaron una tasa de respuesta completa, lo que significa que el tumor desapareció totalmente al menos visualmente.

"Este fármaco es tan innovador y mejora el pronóstico de forma tan llamativa respecto al tratamiento estándar actual que podríamos estar ante el fármaco más activo en la historia del cáncer de mama", incide el doctor Cortés, quien augura, aunque sea de forma preliminar, que "podría llegar a curar la enfermedad en algunas pacientes, porque el tumor desaparece en el 16 por ciento de los casos, o, como mínimo, a aumentar las posibilidades reales de cronificar la enfermedad".

No obstante, como todos los tratamientos, no está exento de toxicidad. Un efecto adverso, no desdeñable en el caso de trastuzumab deruxtecan, es la enfermedad pulmonar intersticial/neumonitis (inflamación pulmonar) relacionada con el fármaco.

Las tasas de esta enfermedad pulmonar intersticial o neumonitis relacionadas con trastuzumab deruxtecan fueron del 10,5 por ciento frente al 1,9 por ciento con TDM-1. Pero la monitorización o seguimiento estrecho de las pacientes tratadas con trastuzumab deruxtecan permite detectar, tratar precozmente y controlar este efecto adverso en la inmensa mayoría de los pacientes.

Los resultados preliminares del Destiny Breast-03 se presentaron en la sesión presidencial del Congreso de la European Society for Medical Oncology (Esmo) el septiembre pasado y su publicación ahora en 'The New England Journal of Medicine' confirman su "solidez".

"CABALLO DE TROYA"

Se trata de un inmunoconjugado que actúa como un "caballo de Troya" porque burla las defensas de las células tumorales para entrar en ellas y atacarlas soltando su carga, está compuesto de un anticuerpo monoclonal (trastuzumab), unido mediante un linker o unión a moléculas de quimioterapia (deruxtecan).

Se administra por vía intravenosa y viaja a través de la sangre hasta las células tumorales, donde reconoce la puerta de entrada de estas células malignas, en este caso el receptor HER2, entra sin ser detectado y libera la quimioterapia que transporta para destruirlas, sin dañar "tanto" otras células sanas.

SITUACIÓN ACTUAL DEL FÁRMACO Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Actualmente, ya hay tres fármacos inmunoconjugados aprobados en España para el cáncer de mama: TDM-1 (el más antiguo y más ampliamente usado en la clínica) sacituzumab govitecan y, más recientemente, trastuzumab deruxtecan.

En fase de investigación y desarrollo hay en estos momentos "decenas" de inmunoconjugados y es muy posible que en los próximos años los oncólogos dispongan de nuevos inmunoconjugados para tratar distintos tipos de cáncer de mama.

Por el momento, los resultados del 'Destiny Breast-03' sitúan a trastuzumab deruxtecan como el tratamiento de elección de segunda línea para pacientes con cáncer de mama metastásico HER2-positivo. Este fármaco ya había sido aprobado por las agencias reguladoras en pacientes muy pretratados.

"Suponemos que próximamente la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) llevará a cabo una modificación de la ficha técnica actual de trastuzumab deruxtecan y permitirá su uso en pacientes que hayan recibido previamente una línea de tratamiento", indica Cortés.

Además, ante los destacados resultados del estudio 'Destiny Breast-03', el investigador español augura que "seguro que este fármaco va a avanzar a la primera línea de tratamiento y a los tumores localizados para, incluso, valorar desescalar el tratamiento de quimioterapia".

Cortés ha avanzado que la investigación con trastuzumab deruxtecan en cáncer de mama HER2-positivo sigue en marcha y, a lo largo del 2022 se presentarán nuevos datos de toxicidad, calidad de vida y eficacia de este prometedor fármaco frente a las metástasis cerebrales activas.