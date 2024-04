Un fármaco experimental podría reducir más los lípidos en sangre que la medicación actual en pacientes de alto riesgo

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un tratamiento experimental podría reducir aún más los triglicéridos en sangre que la medicación existente en la actualidad, según un ensayo controlado con placebo y doble ciego dirigido por investigadores del Brigham and Women's Hospital (EEUU), miembro fundador del sistema sanitario Mass General Brigham. Los resultados se han presentado en la Sesión Científica y Exposición Anual 2024 del Colegio Americano de Cardiología y se han publicado simultáneamente en el 'New England Journal of Medicine'.

En este sentido, la hipertrigliceridemia, o niveles elevados de lípidos (grasas) en la sangre, aumenta el riesgo de infarto de miocardio, ictus y pancreatitis aguda. Los medicamentos disponibles en la actualidad, como las estatinas, la ezetimiba, los fibratos y los ácidos grasos omega 3 de venta con receta, suelen reducir los niveles de triglicéridos entre menos del 10 y hasta el 40 por ciento. Estas terapias ayudan, pero no bastan para prevenir los episodios cardiovasculares en todas las personas.

Por ello, se realizó este ensayo que asignó aleatoriamente a 154 adultos en tratamiento hipolipemiante con hipertrigliceridemia moderada o grave a recibir 50 mg de olezarsen, 80 mg de olezarsen o placebo.

El olezarsen es un oligonucleótido antisentido que inhibe el APOC3, un gen asociado a niveles más elevados de triglicéridos, dirigiéndose a su ARNm. El medicamento subcutáneo se administró cada cuatro semanas durante un año.

El olezarsen redujo los niveles de triglicéridos en un 49 por ciento con la dosis de 50 mg y en un 53 por ciento con la de 80 mg, en comparación con el placebo. El fármaco experimental también redujo la apolipoproteína B y el colesterol no HDL, importantes en la formación de placas, entre un 18 y un 18,5 por ciento y entre un 23 y un 25 por ciento, respectivamente.

Aunque se necesitan estudios más amplios y a más largo plazo para seguir evaluando la eficacia y seguridad del olezarsen en la prevención de infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares, la investigación abre nuevas vías para mejorar la salud de las personas con alto riesgo cardiovascular.

"Estos resultados indican que la acción sobre el ARNm APOC3 es una nueva vía prometedora para reducir los triglicéridos y, potencialmente, el riesgo de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular", ha afirmado el doctor Brian Bergmark, de la División de Medicina Cardiovascular del Brigham and Women's Hospital.