El fármaco dolutegravir mejora la eficacia de los tratamientos estándar contra el VIH

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El medicamento antirretroviral, dolutegravir, ha resultado ser más efectivo para suprimir el VIH que los tratamientos estándar, según un ensayo global dirigido por investigadores de la University College London (UCL).

Este ensayo, ha publicado en la revista 'The New England Journal of Medicine', ha determinado que este fármaco, que además es de bajo coste y fácil de tomar para los niños con una dosis al día, reduce las posibilidades de fracaso del tratamiento entre los jóvenes de tres a 18 años en alrededor de un 40 por ciento de los casos en comparación con los tratamientos estándar.

Para lograr esto, el ensayo denominado ODYSSEY, ha necesitado la participación de más de 700 niños de 29 centros clínicos en África, Europa y Asia, a quienes se les administró al azar dolutegravir o medicamentos anti-VIH estándar, y a quienes se les dio seguimiento durante al menos dos años.

"Nuestros hallazgos proporcionan pruebas sólidas para el lanzamiento mundial de dolutegravir para niños con VIH. Los tratamientos médicos para niños a menudo van muy por detrás de los de los adultos debido a las formulaciones y estudios separados que se necesitan. Con la evidencia de ODYSSEY que utilizó una dosificación simplificada, esta brecha de tratamiento se ha reducido y esperamos que los países puedan ampliar rápidamente el acceso de los niños al tratamiento a nivel mundial", ha comentado la profesora e investigadora principal, Diana Gibb.

El dolutegravir e administra en tabletas pequeñas, por lo general, una vez al día y las píldoras para bebés se pueden dispersar en agua, lo que significa que es mucho más fácil de tomar para los niños pequeños. "Esto es importante para fomentar la aceptación del tratamiento y su cumplimiento durante muchos años. Lamentablemente, solo alrededor de la mitad de los niños que viven con el VIH están recibiendo tratamiento en la actualidad, y los que no reciben tratamiento corren un alto riesgo de deterioro de la inmunidad y empeoramiento de la salud", ha explicado la investigadora Anna Turkova.

En el estudio, los investigadores encontraron que el 14 por ciento de los niños que recibieron dolutegravir experimentaron un fracaso del tratamiento durante dos años en comparación con el 22 por ciento de los niños que recibieron el tratamiento estándar. Se consideró que el tratamiento fracasó si el virus se volvía mensurable en la sangre, es decir, no se suprimía por completo, o si el niño tenía síntomas de mala salud relacionados con el VIH.