Un fármaco aumenta la esperanza de vida de pacientes con un tipo de melanoma según un estudio

BARCELONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Investigacions Biomèdiques de Bellvitge (Idibell), el Institut Català d'Oncologia (ICO) y el Centro de Investigación Biomédica en Red Cáncer (Ciberonc) han participado en un ensayo clínico que ha identificado el primer fármaco que alarga la esperanza de vida total de los pacientes con melanoma uveal --un cáncer intraocular muy agresivo-- cuando ya han desarrollado metástasis.

La revista 'The New England Journal of Medicine' ha publicado los resultados del ensayo en fase 3 en el que se ha evaluado la eficacia y seguridad de este nuevo fármaco llamado 'Tebentafusp', informa el Idibell en un comunicado este lunes.

De hecho, los resultados demuestran que el tratamiento propuesto consigue ralentizar la progresión de la enfermedad: el porcentaje de pacientes que sobreviven más de un año pasa del 58% con los tratamientos estándares al 73% con Tebentafusp.

El melanoma uveal es el cáncer intraocular más común, representa entre el 3 y el 5% de los melanomas y presenta características moleculares y celulares que lo hacen "especialmente agresivo": la mitad de los pacientes desarrollan metástasis y, cuando ocurre, la esperanza de vida media no supera el año.

Así, el investigador del Idibell, el ICO y el Ciberonc y uno de los participantes en el estudio Josep Maria Piulats ha destacado que, ante los resultados del ensayo, el 'Tebentausp' ya se está dando a los pacientes con melanomas uveales metastásicos en sustitución de la quimioterapia habitual.

"GUÍA" AL SISTEMA INMUNITARIO

El Tebentafusp actúa como una "guía" del sistema inmunitario hacia el tumor y permite sus células lo ataquen específicamente "sin necesidad de reconocerlo", ha concretado Piulats.

Está formado por dos extremos: uno reconoce las células tumorales y el otro se une a las células del sistema inmunitario y las activa, por lo que consigue que estas células inmunitarias identifiquen el tumor y lo ataquen aunque no tengan receptores específicos que reconozcan las tumorales.