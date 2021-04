Los farmacéuticos hospitalarios apuestan por la creación de Unidades de Enfermedades Inflamatorias Sistémicas

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) aboga por la creación de Unidades de Enfermedades Inflamatorias Sistémicas para compartir conocimiento, objetivos terapéuticos y resultados, según se ha puesto de manifiesto en el webinar 'Más que una fiebre. El reto de las enfermedades autoinflamatorias', donde han abordado los últimos avances farmacoterapéuticos al respecto desde una perspectiva multidisciplinar, incluyendo la visión de la Farmacia Hospitalaria y los Servicios de Medicina interna.

La presidenta de la SEFH, Olga Delgado, ha destacado que "las enfermedades autoinflamatorias sistémicas son un reto para la Farmacia Hospitalaria por el abordaje molecular de su tratamiento, lo que conlleva a que sean indicaciones no contempladas en ficha técnica y se requiera un abordaje multidisciplinar, tener una visión conjunta y romper la tradicional secuencia de solicitud y aprobación posterior".

Así, ha insistido, para su abordaje "se requiere constituir Unidades de Enfermedades Inflamatorias Sistémicas, pues sólo compartiendo conocimiento podremos compartir los objetivos terapéuticos y resultados en los pacientes", ha señalado.

Por su parte, el jefe de Servicio de Farmacia del Hospital La Fe de Valencia y Coordinador del Grupo de Enfermedades Raras de la SEFH (Orphar-SEFH), el doctor José Luis Poveda, ha subrayado que "nos encontramos en un cambio de escenario en el abordaje de las enfermedades autoinflamatorias raras, con una orientación a dianas terapéuticas que pueden y debe cambiar el sentido de una medicina cada vez más personalizada".

De hecho, ha proseguido, el concepto de "no hay enfermedades, sino enfermos" adquiere su máxima dimensión desde la perspectiva de un diagnóstico temprano y un acceso rápido a los tratamientos que garanticen la disminución de la morbimortalidad y la garantía de calidad de vida de estos pacientes.

"Los farmacéuticos de hospital, integrados en los equipos multidisciplinares, hemos aprendido a seleccionar históricamente los medicamentos de forma individual casi siempre desde el papel. Ahora, con el enfoque más clínico, somos capaces también de avanzar en la óptima selección de los tratamientos, incluyendo 'la piel que siente' del paciente con enfermedades raras", ha señalado Poveda.

Por último, el doctor Lucio Pallares, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Son Espases (Palma de Mallorca) ha explicado que, "los avances científicos en la medicina y, en concreto, el conocimiento actual de las biomoléculas y las respuestas celulares en el desarrollo de las enfermedades, obliga a compartir el conocimiento de las diferentes especialidades y de aquellos profesionales que en un momento dado atienden a estos pacientes". En este sentido, asegura, la farmacia hospitalaria es "un protagonista de primera línea que debe formar parte de estos equipos multidisciplinares".

Solo desde una visión multidisciplinar, continúa el doctor Pallares, se pueden tomar decisiones y elaborar estrategias para el control y tratamiento de estas enfermedades autoinflamatorias, que de otra manera "no siempre encajan en la visión clásica de enfermedad, pues no siempre se cumplen los criterios clínicos necesarios y tampoco en las indicaciones de las fichas técnicas, enfocadas a enfermedades y no a patología molecular", concluye.