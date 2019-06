Los farmacéuticos aseguran que la subasta de medicamentos provocaría "falta de equidad y aumento de desabastecimientos"

Publicado 06/06/2019 15:03:01 CET

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha asegurado que el modelo de subasta de medicamentos propuesto este jueves por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) "puede generar graves perjuicios en la salud de los ciudadanos". En concreto, consideran que provocaría "falta de equidad de la propuesta, aumento del riesgo de desabastecimiento y perjuicio en la adherencia a los tratamientos de los pacientes".

A través de un comunicado, la corporación farmacéutica denuncia que este modelo de selección de medicamentos "solo atiende a objetivos de ingeniería financiera energética, y no a las necesidades sanitarias reales de los ciudadanos". "Es importante dar valor al medicamento como un bien social y no como un producto de consumo", defienden.

"Esos efectos, que a priori no se ven, acabarán deteriorando la prestación farmacéutica que reciben los ciudadanos. Subasta y salud es un binomio difícil de entender para nuestros pacientes y nuestros mayores con enfermedades crónicas. Ningún paciente entendería, ni aceptaría, que su medicación dependa del mejor postor en cada momento, porque la salud y los tratamientos farmacológicos no pueden depender del código postal de los pacientes", comenta el presidente de los farmacéuticos, Jesús Aguilar.

Por otra parte, denuncian que el informe "no estima con ninguna precisión" el ahorro económico y "extrapola" datos de Andalucía al conjunto del Estado. "No existe ningún país europeo en el que se cambie al paciente constantemente su medicamento. Solo la mitad de los pacientes crónicos cumple con sus tratamientos, dato que se agravaría con medidas como éstas. Este es uno de los efectos, que a priori no se ve, pero que acabarán deteriorando la prestación farmacéutica que reciben los pacientes", insiste Aguilar.

Por otra parte, en cuanto al desarrollo de servicios asistenciales por el farmacéutico que menciona AIReF en su informe, el Consejo General de Farmacéuticos cree que supone "un avance en el reconocimiento de la Farmacia Asistencial, si bien no podría paliar el efecto negativo del resto de medidas".

Del conjunto de iniciativas propuestas, comparten la "necesaria" supresión de la deducción del 7,5 por ciento aplicada a los medicamentos innovadores, una medida que "se impuso en un contexto de crisis económica ya superado".