Famosa, Warner Bros y Alcampo destinan fondos a CRIS Contra el Cáncer con la campaña 'Somos Osos Solidarios'

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las compañías Famosa, Warner Bros y Alcampo se han unido en la iniciativa 'Somos Osos Solidarios' para conseguir fondos para la investigación de cáncer infantil; concretamente, para uno de los proyectos más innovadores de CRIS Contra el Cáncer, la Unidad de Investigación y Terapias Avanzadas de cáncer infantil, en el Hospital la Paz.

Desde 2019, las tres empresas unen sus esfuerzos para luchar contra el cáncer infantil, una enfermedad que se sigue considerando rara pese a ser la primera causa de muerte en edad pediátrica. Al año, se diagnostican 1.400 casos de cáncer infantil en España. Gracias a esta alianza, se ha conseguido 210.000 euros donados íntegramente a CRIS contra el cáncer.

Así, un año más, los peluches de estos tres osos se pueden adquirirse en Alcampo por el precio de 5 euros. Hay nueve modelos de peluches de Panda, Polar y Pardo, protagonistas de la serie infantil 'Somos Osos', una producción de Cartoon Network. Los peluches han sido diseñados por Famosa y su relleno es 100 por ciento fibra reciclada a partir de botellas de plástico.

"La investigación cura el cáncer, y vamos a conseguirlo todos juntos, en esa tarea estos osos son una gran ayuda. Desde CRIS ponemos los fondos donde sabemos que se va a investigar de verdad, se va a mejorar tratamientos y a dar oportunidades donde no las hay", señala Marta Cardona, directora de CRIS contra el cáncer.

"Nos dedicamos al 100 por ciento a la investigación, es todo, es vida, tanto en cáncer de adulto como en cáncer infantil, para nosotros este último es prioritario. Nos encanta esta campaña de Warner, Alcampo y Famosa, porque nos estáis dando mucho futuro, a nosotros y a los pequeños enfermos de cáncer", ha expresado.

Por su parte, el doctor Antonio Pérez Martínez, director de la Unidad CRIS de Investigación y Terapias Avanzadas y jefe de hemato-oncología y pediatría del Hospital de La Paz, ha explicado, junto a los tres osos la importancia de regalar investigación.

"Cuando regalamos a Pardo, Polar o Panda, estamos regalando investigación, estamos regalando otra oportunidad, estamos regalando vida. Generando nuevas oportunidades a pacientes. Es muy duro en nuestro día a día no tener alternativas para pacientes que recaen y no tenemos acceso a medicamentos que aún no están aprobados para niños", señala.

"Con esto lidiamos todos los días los que nos dedicamos a la investigación en cáncer. Queremos ser capaces de poder tratar en tiempo y forma a estos enfermos. Eso es la Unidad CRIS del Hospital La Paz, junto al hospital público. Es generar continuamente tratamientos de nueva generación de un coste impresionante, pero con ayuda de todos los hacemos más sostenibles y accesibles y nos ayudan a salvar vidas", señala el doctor.