Expertos del sector farmacéutico piden una "robusta" legislación europea para mantener la competitividad de la UE

(I-D) El Director, Policy and Public Affairs de Pfizer, Fernando Méndez; la directora General de Bristol Myers Squibb, Sandra Orta; el director general de Farmaindustria, Juan Yermo y la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Diferentes expertos del sector farmacéutico han pedido este viernes una "robusta" legislación europea para mantener la competitividad de la Unión Europea (UE), especialmente por la reducción de la inversión en ensayos clínicos en un momento en el que países como Estados Unidos o China han ido en la dirección contraria.

"Antes teníamos que uno de cada dos medicamentos innovadores estaban desarrollados en Europa. Ahora es uno de cada cinco. En diez años hemos reducido a la mitad la inversión que tenemos en ensayos clínicos en Europa. De ser los segundos, somos los cuartos, y eso hace que tenga un impacto importante", ha declarado la directora general de Bristol Myers Squibb, Sandra Orta, durante el evento 'Global Trends 2025'.

Es por ello por lo que ha realizado un llamamiento a ver a la sanidad y a la industria farmacéutica como sectores "estratégicos" y de "inversión", en vez de como un gasto, tras lo que ha subrayado el impacto sobre los pacientes.

"Se ha reducido el 30 por ciento la mortalidad de pacientes que sufren cáncer en España; cuando miro cáncer de pulmón, hemos multiplicado por diez los casos de curación; cuando estamos hablando de pacientes con melanoma metastásico, hemos pasado de una esperanza de vida de seis a nueve meses, a diez años. Es increíble lo que puede aportar la innovación farmacéutica", ha añadido.

Para mantener estos avances, Orta cree necesario contar con marcos regulatorios que sean "certeros" y que protejan las patentes, y que además agilicen los ensayos clínicos y el acceso a los medicamentos más innovadores.

"Yo creo que para que España pueda seguir siendo competitiva, porque lo es, necesitamos que Europa también sea competitiva", ha concluido Orta.

LA INVERSIÓN ESPAÑOLA EN CIENCIA NO ES SUFICIENTE

Por su parte, la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Eloísa del Pino, ha explicado esta pérdida de la competitividad europea por la aparición de "nuevos actores en el tablero", y ha resaltado que se invierte menos y a menor ritmo que Estados Unidos y China.

"España está ahora mismo en el mejor momento de su historia en cuanto a inversión en ciencia. Nunca se ha invertido tanto en ciencia. ¿Pero es suficiente? Obviamente no, porque todavía nos falta llegar a la media europea y a la de Estados Unidos, que ya está en un 3,5 por ciento, o a la media de China, que ya está en un cuatro y pico por ciento. Y en Europa estamos todavía en un dos y pico por ciento", ha agregado.

Del Pino también ha reclamado una mayor protección de la innovación, apoyándose en que cada euro invertido en medicamentos innovadores se ahorran "cinco euros" de costes hospitalarios, para lo que se requiere de una mayor inversión, que a su vez permitirá retener el talento científico.

Asimismo, ha lamentado que España regula a nivel europeo, nacional y autonómico, lo que da lugar a que las innovaciones que ya se han revisado acaben "revisadas millones de veces más", retrasando así su llegada a los pacientes que más lo necesitan.

El director general de Farmaindustria, Juan Yermo, ha subrayado que España y Europa cuentan con las condiciones "necesarias" para mantener la competitividad farmacéutica, si bien ha considerado que no son "suficientes" para "ir a más".

"Si el objetivo que tenemos es de convertir a España en un verdadero 'hub' de innovación biofarmacéutica, tenemos mimbres, pero no suficientes", ha expresado, tras lo que ha recalcado que, si bien el país es "líder" en ensayos clínicos, en estudios preclínicos y traslacionales se "deja mucho que desear".

Aunque ha reconocido que se están "dando pasos" para crear un eCosistema, ha señalado la necesidad de invertir más en salud y medicamentos, y es que el gasto en sanidad se sitúa en el 7 por ciento del PIB, por debajo de la media europea del 9 por ciento.

"No financiamos lo suficiente, no damos las ayudas que ha dado China o todos los otros apoyos que se dan en Estados Unidos, pero sí deberíamos ser los mejores en regular y, desafortunadamente, las ideas que están llegando tanto a la legislación farmacéutica europea como a la legislación nacional no son buenas", ha afirmado.

Yermo ha criticado así el anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios español, aprobado en el Consejo de Ministros, al considerar que se trata de una regulación que "no es buena" ni va a lograr incentivar la investigación o la innovación.

Por otro lado, ha destacado el sector farmacéutico es una industria estratégica no solamente a nivel de innovación, sino que también lo es desde el punto de vista "social", "ético" o "medioambiental", subrayando el compromiso de las compañías con este último punto.

"Somos los primeros en estar comprometidos con la legislación medioambiental. De hecho, vamos más allá en huella de carbono y en los compromisos 'cero-neto'. Nuestras empresas están acercando los tiempos para llegar a 'cero-neto'. Pero lo que no puede ser es que tengamos una avería legislativa que, por ejemplo, obliga a la industria farmacéutica y a la cosmética a cubrir todos los costes de la depuración de las aguas urbanas cuaternarias", ha insistido en su crítica al mencionado proyecto legislativo.

La jornada, organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmChamSpain) en colaboración con Europa Press, cuenta con el patrocinio de Amazon Web Services, Bristol Myers Squibb, Coca Cola, Cushman & Wakefield, Deloitte, FTI Consulting, Gilead Sciences, Google, Iberia, Iron Mountain, Pfizer, Salesforce, Banco Santander y SAS.