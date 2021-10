Expertos insisten en reforzar los sistemas de vigilancia y seguimiento ante la resistencia a los antimicrobianos

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La resistencia a los antimicrobianos se ha agravado en los últimos años y, por ello, los expertos han remarcado la importancia de recuperar y reactivar el abordaje de este "reto sanitario"

Así se ha puesto de manifiesto en un encuentro dirigido a profesionales sanitarios, que tendrá lugar hasta el 31 de octubre, y que está organizado por la compañía biomédica MSD, con el aval de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA) y la Fundación Española de Calidad Asistencial (FECA) con el lema 'Juntos por una salud humana, animal y ambiental'.

"Se ha demostrado que la interrupción de los programas de optimización de uso de antimicrobianos (PROA) han tenido como consecuencia un mayor consumo de antimicrobianos y aumento de las tasas de resistencia en numerosos hospitales, por lo que se deben reforzar los sistemas de vigilancia y seguimiento", ha explicado el jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, Rafael Cantón.

Una de las mejoras que los expertos sanitarios han puesto de manifiesto, para ayudar al control de este reto sanitario, es la necesidad de contar con mayor inversión en innovación terapéutica y tecnológica, a la vez que se mejoran los sistemas de información, para abordar posibles futuras pandemias.

"Esta pandemia ha abierto los ojos de la sociedad civil y profesional, frente a la amenaza real de microorganismos, así como de la interacción seres humanos- ambiente y animales. Debemos aprovechar este momento para afianzar el concepto 'One Health' -en el que la salud se interpreta como un todo compuesto por salud

humana, salud animal y salud medioambiental- a todos los niveles, ya que no es el futuro, sino que es el presente", ha asegurado el directora de la Antimicrobial Resistance de la Universidad Complutense de Madrid, Bruno González.

Por otra parte, la gestión basada en el valor ha sido una de las áreas temáticas que han definido la edición de este foro. Al respeto, la presidenta de la SECA, Inmaculada Mediavilla, ha señalado que a través de la gestión basada en el valor, se orienta a todo el sistema sanitario alrededor del valor que es percibido por el paciente cuando recibe los servicios.

"Gestionar los servicios en torno a sus necesidades, las cosas que le importan (como la accesibilidad, no tener que desplazarse, no hacerle procedimientos y técnicas innecesarias, conservar la

funcionalidad, mantener su calidad de vida, etc.), y también considerándolo agente activo y partícipe de su propia salud", ha expuesto.