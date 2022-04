Expertos destacan las ventajas de los sistemas personalizados de reacondicionamiento para la adherencia terapéutica

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sistemas personalizados de reacondicionamiento (SPD) pueden jugar un papel esencial para mejorar la adherencia terapéutica de los pacientes crónicos y polimedicados, según han destacado diversos expertos durante la Jornada Nacional sobre SPD que ha organizado en Madrid la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC).

La jornada, con el lema 'Mejorando la adherencia terapéutica al servicio del paciente', ha reunido a expertos farmacéuticos, médicos, representantes de asociaciones de pacientes y miembros de la administración sanitaria que han analizado el papel de los SPD en la mejora de la calidad de vida de los pacientes, sus posibilidades en la prestación farmacéutica, así como las experiencias prácticas llevadas a cabo desde distintos ámbitos y las novedades técnicas que se han producido en los últimos años con estos sistemas.

"Los SPD son una gran oportunidad en muchos sentidos, tanto para el desarrollo clínico y profesional de los farmacéuticos, como para la mejora de la comunicación con los médicos de atención primaria, la gestión de los recursos en el sistema sanitario y, sobre todo, para mejorar la adherencia de los pacientes que toman medicamentos y facilitan su seguimiento farmacoterapéutico", ha dicho el presidente de SEFAC, Vicente J. Baixauli.

Los SPD, especialmente dirigidos a los pacientes crónicos y polimedicados, permiten la administración de los medicamentos a los pacientes en dispositivos personalizados y mejoran el proceso de uso de los medicamentos disminuyendo el riesgo de confusión entre diferentes medicamentos, aumentando la seguridad del paciente.

El farmacéutico, previa revisión y/o conciliación de los medicamentos, reacondiciona los medicamentos según la posología prescrita, organizada por días y tomas. Existen diferentes tipos de SPD, bien sean dispositivos manuales con formato blíster hermético semanal en el que se introduce la medicación manualmente, o bien dispositivos SPD semiautomáticos o automáticos.

En todo caso, como ha recalcado la vocal de Ayuda a la investigación de la Junta Directiva de SEFAC, Adela Martín, en su intervención en la que ha repasado la situación de los SPD en España y en Europa, los SPD "no son meros pastilleros," son dispositivos de un solo uso en los que no solo hay que revisar los medicamentos prescritos y utilizados por el paciente sino también manipularlos en condiciones adecuadas, así como saber qué medicamentos se pueden reacondicionar, durante cuánto tiempo y qué dispositivo se adapta a las necesidades farmacoterapéuticas del paciente".

El valor de los SPD reside, en gran medida, en su capacidad para mejorar la adherencia terapéutica, un problema que en la actualidad puede considerarse de un reto de la salud pública. De hecho, en España, uno de cada dos pacientes no es adherente a su medicación, un 30 por ciento interrumpe o no continúa con sus tratamientos según las pautas prescritas una vez iniciados y entre un 20 y un 40 por ciento de los pacientes no toma correctamente los medicamentos.

La falta de adherencia y los errores en la toma de la medicación, especialmente en pacientes ancianos crónicos polimedicados, genera reacciones adversas evitables y hospitalizaciones, además de elevar la morbilidad y los costes sanitarios.

Según estimaciones de la OCDE, la no adherencia a la medicación provoca 200.000 muertes prematuras de ciudadanos europeos al año y supone un exceso de gasto sanitario de unos 125.000 millones de euros anuales. En España esa falta de adherencia a la medicación afecta a 18.400 muertes prematuras al año y supone un gasto sanitario de unos 11.250 millones de euros.

PREMIOS SEFAC-FUNDACIÓN VIATRIS

Durante la jornada también se ha hecho entrega de la V edición de los Premios SEFAC-Fundación Viatris para la salud para la mejora de la adherencia terapéutica mediante el uso de SPD en las farmacias comunitarias españolas.

Estos premios, que han entregado Baixauli; Javier Anitua, director de la Fundación Viatris para la Salud; y Josep Vergés, presidente de la Fundación OAFI (Artrosis) en calidad de miembro del jurado y representante de las asociaciones de pacientes, se dividen en dos categorías (Casos y Experiencias) y en esta edición se han presentado un total de 19 trabajos.

Anitua ha señalado durante el acto que "la Fundación Viatris se ha implicado en la adherencia terapéutica en los pacientes crónicos desde su constitución hace más de 5 años, siendo una de sus principales líneas de actuación. Por ello lleva ya cinco ediciones reconociendo, mediante premios, los mejores casos de evolución en pacientes tanto por la prescripción del SPD por parte del médico de familia (premios Fundación SEMERGEN-Fundación Viatris) como por su dispensación por el farmacéutico comunitario (premios Fundación SEFAC-Fundación Viatris).

Adicionalmente, ha patrocinado el primer 'Documento de Consenso multidisciplinar SEFAC- SEMERGEN (entre médicos de primaria y farmacéuticos comunitarios) sobre el uso de los Sistemas Personalizados de Dosificación o Reacondicionamiento', pionero en Europa.

En la categoría de 'Experiencias', el trabajo ganador ha sido 'Implantación del servicio de SPD y seguimiento farmacoterapéutico en el centro residencial de mayores de Alconchel durante un brote por covid-19', de las farmacéuticas Nerea Matos y Celia de Miguel, de la localidad de Alconchel (Badajoz).

El premio en la categoría 'Casos' ha sido para el trabajo 'Mejora de la Adherencia y estado de salud de una paciente joven con pluripatología mediante el servicio SPD en farmacia comunitaria', de la farmacéutica Carme Mestres Català, en El Vendrell (Tarragona).