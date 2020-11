Expertos destacan la utilidad de los tratamientos antitrombóticos en el abordaje del Covid-19

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Expertos reunidos en encuentro organizado por la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) para analizar las principales conclusiones del Congreso de la International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) han destacado la utilidad de los tratamientos antitrombóticos en el abordaje del Covid-19.

En este sentido, el doctor del servicio de Hemoterapia y Hemostasia del Hospital Clínic de Barcelona, Joan Carles Reverter, ha explicado durante el encuentro que la información relacionada con el Covid-19 se puede dividir en dos temas principales: la patofisiología, es decir, la coagulopatía especial o no usual de la COVID-19; y la tromboprofilaxis y otros tratamientos fibrinolíticos.

"Se está trabajando mucho en conocer la utilidad de las profilaxis o de los tratamientos antitrombóticos, como una de las herramientas fundamentales para tratar al menos a una parte de los pacientes", ha dicho el experto, para añadir que en algunos casos se produce un problema de explosión inflamatoria, por lo que el tema de la coagulación podría ser secundario.

Además, ha recordado que también se está investigando en la infección y la repercusión de la hemorragia. "En un grupo de pacientes lo más importante que les pasa son fenómenos trombóticos; todos ellos demuestran que hay alteraciones de la coagulación. El dímero D está elevado en la mayor parte de los pacientes y, además, hasta ahora ha sido un buen marcador pronostico", ha explicado, para recalcar que desde el punto de vista de la hemostasia, los investigadores intentan confirmar si el uso de anticoagulantes en pacientes con COVID-19 podría influir en la supervivencia.

BIOLOGÍA VASCULAR Y ARTERIOSCLEROSIS

Por otra parte, la investigadora del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra, Josune Orbe, ha hablado de 'Biología vascular y arteriosclerosis', explicando la alteración vascular y plaquetaria relacionada con la sepsis.

También se ha referido a la microbiota y ha analizado la simbiosis de los microorganismos que viven en el intestino en relación con la biología vascular. Asimismo, un parte de su intervención la ha dedicado a comentar la estructura del coágulo desde el punto de vista de conocimiento básico Trombosis y embolismo arteriales y tromboembolismo venoso.

A continuación, el bloque de 'Trombosis y embolismo arteriales' lo ha ofrecido la doctora del Servicio de Hemoterapia y Hemostasia del Hospital Clínic de Barcelona, Maria Dolors Tàssies, si bien la doctora de la Unidad de Trombosis y Hemostasia del Servicio de Hematología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, Olga Gavín, ha explicado las novedades en trombosis venosa.

Además, el doctor Reverter ha indicado que tanto en las trombosis arteriales como en las venosas "siempre hay novedades". Respecto a las primeras, ha destacado una revisión referida a la 'Aspirina'. "Es un fármaco muy antiguo; recientemente ha sido la celebración del 120 aniversario de su uso como fármaco. Realmente están claros sus beneficios y, sin ninguna duda, seguramente nos va a servir como fármaco en la trombosis arterial durante muchos años", ha dicho el experto.

En cuanto a la trombosis venosa, Gavin ha hablado de los anticoagulantes orales directos en situaciones atípicas, como las urgencias o en trombosis inusuales. Aparte de la trombosis asociada al cáncer, esta especialista del Hospital Lozano Blesa de Zaragoza ha hecho una revisión de los resultados del Estudio PAUSE (The Perioperative Anticoagulation Use for Surgery Evaluation), referidos al manejo perioperatorio de los tratamientos anticoagulantes.

Por otro lado, y en el ámbito de la hemofilia, Reverter ha mencionado la evolución del tratamiento. "Después de unos años con terapias muy establecidas, con factores de origen humano que se iban mejorando, se pasó a las terapias recombinantes. Entonces teníamos factores, y ahora están empezando a aparecer nuevas alternativas", ha argumentado.

Finalmente, la doctora del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, María Eva Mingot, ha expuesto su experiencia en relación con la terapia génica en los pacientes con hemofilia, y ha realizado una revisión de la púrpura trombótica trombocitopénica.