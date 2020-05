Experto insta a no suspeder los tratamientos con antihipertensivos en pacientes con COVID-19

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El doctor Vivencio Barrios, presidente de la Sección de Cardiología Clínica de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), ha abordado la situación actual de los fármacos antihipertensivos (IECA y ARA2) y para la diabetes (iSGLT2) en el tratamiento del COVID-19. Al principio de la pandemia se habló mucho sobre el posible efecto perjudicial de los primeros en pacientes infectados por SARS-Cov-2. Sin embargo, el doctor aclara que, por el momento, "son seguros" y su retirada de tratamiento no está justificada.

El cardiólogo apunta que "diferentes estudios han dejado claro que no hay un aumento de complicaciones en los pacientes tratados con IECA o ARA2, incluso se postula que estos medicamentos podrían ser más beneficiosos que perjudiciales".

De hecho, ya hay ensayos clínicos en marcha para demostrar si realmente estos medicamentos pueden ser beneficiosos en el curso de la enfermedad por SARS-CoV-2. De momento, se desconocen los resultados pero "sí hay datos confirmatorios de que estos fármacos son seguros y de que no se deben suspender en los pacientes infectados por el nuevo coronavirus".

"El virus penetra en la célula a través de una enzima, la ECA2. Esta enzima aumenta en los pacientes tratados con IECA o ARA2; de ahí que se postulara como un posible factor que pudiera favorecer la infección en pacientes tratados con estos fármacos", explica el doctor Barrios.

Respecto a los iSGLT2, fármacos con demostrados beneficios desde el punto de vista cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2, se han llevado a cabo menos estudios. "Recientemente hubo una alerta de la sanidad británica en la que se apuntaba a un posible efecto perjudicial en la infección por coronavirus porque podrían favorecer la cetoacidosis, una de las complicaciones de la diabetes mellitus que se favorece por la deshidratación", explica el experto, quien recomienda vigilar esta complicación en los pacientes más graves.

No obstante, también hay en marcha un estudio con uno de estos fármacos (dapagliflozina) para determinar no solo si no es perjudicial sino si puede ser beneficioso en los pacientes infectados por coronavirus y afectación pulmonar.

Ante la aparición de algunas publicaciones que sugieren que el tratamiento con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y los antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II), en pacientes con hipertensión arterial y diferentes co-morbilidades, podría ser un factor de riesgo de gravedad para pacientes hospitalizados infectados con el COVID-19, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) señaló ayer que actualmente no está justificada una modificación en el tratamiento al no observarse efectos desfavorables.