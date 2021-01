Experto cree que el principal reto de 2021 es poner en marcha planes para garantizar la adherencia a los tratamientos

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo OAT, José Luis Casteig, ha asegurado que el principal reto para el año 2021 es poner en marcha planes y programas para garantizar y mejorar la adherencia a los tratamientos entre la sociedad.

"La falta de adherencia a los tratamientos es un problema más que reconocido por todos los agentes que forman parte del Sistema Nacional de Salud (SNS), aunque todavía queda mucho por hacer. El principal reto para este 2021 es pasar a la acción y poner en marcha planes y programas concretos, bien estructurados que, a su vez, analicen los resultados obtenidos", ha dicho.

Y es que, prosigue, la falta de adherencia es una situación sanitaria que ya está "muy demostrada, reconocida y que cuenta con planteamientos generales para mejorarla", si bien ha avisado de que se ha añadido la pandemia del COVID-19, con la que se ha comprobado que también hay que observar, atender y mejorar los temas de adherencia.

"Es decir, todos hemos visto que la falta de adherencia a las distintas medidas recomendadas ha sido muy evidente y, sin embargo, no ha habido una campaña adecuada de información sobre ello desde una vertiente de mejora de la adherencia. Por lo tanto, continuamos con esa asignatura pendiente para 2021", ha explicado el presidente del Grupo OAT.

Por su parte, el presidente del Comité Científico del Grupo OAT, José Manuel Ribera, también ha hecho hincapié en la importancia que ha tenido la adherencia en terrenos algo alejados de los habituales, pero que han tenido una trascendencia definitiva para enfrentarse a la pandemia.

"El ejemplo más evidente ha sido constatar algo, bien sabido y asumido en la teoría, pero que estaba poco contrastado en la práctica diaria, esto es, la importancia, las ventajas, de ser adherentes -de cumplir las recomendaciones- en el terreno de la prevención", ha apostillado.

En cuanto a los retos a los que se enfrenta la adherencia este 2021, el presidente del Comité Científico del OAT ha subrayado la necesidad de lograr una vacunación "masiva y ordenada", un reto que, según este experto, afecta a toda la población, pero de una manera "más evidente" a las personas de mayor edad.

"La adherencia en este terreno se traduce en disponibilidad y disciplina, individual y colectiva. Una actitud positiva a la hora de asumir que la vacuna es necesaria y una disposición abierta para sumarse a lo que las autoridades sanitarias establezcan en relación con el cuándo y con el cómo. Junto a ello, no relajarse en cuanto a mantener las pautas y recomendaciones que puedan ya venir dictadas previamente alrededor de los diferentes procesos patológicos de los que pueda ser víctima cualquiera de nosotros", ha detallado Ribera.

Todo ello ha dejado entrever que la llegada del coronavirus ha sido un punto de inflexión en la forma de la práctica clínica, tal y como ha recordado la vocal del Comité Científico del Grupo OAT, Carmen Valdés. Esto, a su vez, ha provocado una necesidad de seguimiento "más exhaustivo" de los pacientes y más teniendo en cuenta que "no todo es COVID-19".

"No hay que olvidar que seguimos en estado de pandemia. Nuestros vecinos europeos no se libran de esta situación, por lo que en España va a seguir la misma suerte con una tercera ola. Esto no es un buen augurio para retomar la actividad asistencial tal y como la conocemos. Desde las consultas médicas y de enfermería debemos tener presente e insistir en el cumplimiento y en la persistencia de los tratamientos y de las actividades saludables. No podemos, ni debemos, abandonar nuestra meta para conseguir que la salud de la población no se vea afectada, más si cabe, por esta situación de excepción", ha comentado esta experta.

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

En la tarea de intentar superar estos retos, para la doctora Carmen Valdés es fundamental la concienciación de los profesionales sanitarios a través de campañas, poniendo de manifiesto la necesidad de asegurar la correcta toma de la medicación e insistir en el cumplimiento de hábitos saludables.

Además, que los propios pacientes tomen conciencia de la importancia de la adherencia es otro de los ejes vitales, por ese motivo la formación y la educación son algunos de los elementos clave en opinión del profesor Ribera.

En línea con estos aspectos, desde el Grupo OAT se van a poner en marcha varios 'Programas de Apoyo a Pacientes' (PAP) en distintas patologías en colaboración con diferentes comunidades autónomas con las que ya se han firmado los acuerdos correspondientes.

"Es muy importante la nueva normativa específica, que ha entrado en vigor el 2 de enero de este año, sobre los 'Programas de Apoyo a Pacientes'. Sin duda, podemos estar muy satisfechos porque reduce la parte burocrática y simplifica mucho la puesta en marcha de estos programas, adecuándolos a las situaciones reales de cada patología, pacientes, profesionales sanitarios, y estoy seguro que todo ello permitirá un gran avance en este tema y la implementación de distintos programas", ha apuntado Casteig.

Otra iniciativa es la realización del primer 'Libro Blanco de la Adherencia en España', que tiene como objetivo de poner sobre la mesa todo el conocimiento generado alrededor de la adherencia y contar con una hoja de ruta para desarrollar acciones que no solo mejoren esta, sino también la calidad de vida de los pacientes y los resultados en salud, consiguiendo con ello una reducción de los costes sanitarios.

"Los encargados de desarrollar el contenido del Libro Blanco de la Adherencia serán expertos en la materia. Para presentar los datos y las soluciones más adecuadas que se extraigan del Libro, realizaremos una conferencia multidisciplinar de la adelantaremos detalles más adelante", ha zanjado el presidente del Grupo OAT.