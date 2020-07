Expertas promueven la implantación segura de la administración de medicamentos con código de barras

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La doctora del Institute for Safe Medication Practices (ISMP), Christina Michalek, y la doctora del Advent Health Hospital de Orlando, Stacy Carson, han publicado un artículo en la revista Farmacia Hospitalaria, en el que promueven la implantación segura de la administración de medicamentos con código de barras y las bombas de infusión inteligentes, con el fin de minimizar sus posibles riesgos y optimizar sus beneficios.

"Contando con la larga experiencia del ISMP en Estados Unidos en los problemas de seguridad que pueden presentar estas tecnologías, las autoras exponen los errores más frecuentes que se conoce que pueden producirse y las principales recomendaciones para evitarlos", ha explicado la doctora del ISMP España, Mª José Otero.

Así, prosigue, se insiste en la necesidad de efectuar un seguimiento continuado de las desviaciones en los flujos de trabajo establecidos, como por ejemplo que se escanee el código de barras después de administrar el medicamento o se administren infusiones sin utilizar el software de seguridad completo de las bombas.

"De esta forma, se pueden detectar y corregir estas incidencias, y lograr el máximo beneficio de estas tecnologías. En conjunto, la información proporcionada en esta publicación puede ser de gran utilidad a la hora de planificar la incorporación de estas tecnologías en nuestros hospitales", ha argumentado la experta.

Y es que, los errores de medicación siguen ocurriendo con una frecuencia inaceptable, comprometiendo la seguridad de los pacientes. Estos errores ocurren en todas las etapas del circuito de utilización de los medicamentos, pero "sin duda" los errores que se producen en el momento de la administración son "numerosos" y "difícilmente" pueden ser interceptados e indefectiblemente alcanzan a los pacientes.

La verificación de la administración por código de barras y las bombas de infusión inteligentes son soluciones tecnológicas que han demostrado ser "muy efectivas" para interceptar y reducir los errores antes de la administración de los medicamentos.

Sin embargo, mientras que en Estados Unidos el código de barras en la administración es una tecnología que está prácticamente disponible en todos los hospitales, en España su implantación es "muy limitada", por no disponer todos los medicamentos de código de barras en su acondicionamiento unitario, a pesar de que siempre ha sido un objetivo para los farmacéuticos de hospital. No obstante, el uso de las bombas de infusión inteligentes es mayor, aunque no siempre se aprovechan todas sus funcionalidades.