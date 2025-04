Una experta destaca el "gran avance" que supone la suzetrigina, un nuevo fármaco frente al dolor agudo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La doctora en Farmacia y profesora de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de la Universidad Europea Ana María Martín ha destacado que la suzetrigina representa un "gran avance" en la lucha contra el dolor agudo en adultos, así como en "la crisis de la dependencia a los opioides".

La suzetrigina es un nuevo fármaco que ha sido aprobado recientemente por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés). Actúa bloqueando de forma selectiva el canal de sodio que está directamente implicado en la transmisión de las señales de dolor desde los nervios periféricos hasta el sistema nervioso central. A diferencia de los opioides, no causa adicción.

"La principal diferencia entre la suzetrigina y los opioides radica en su mecanismo de acción, ya que es un inhibidor selectivo del canal de sodio activado por voltaje NAV 1.8, que es clave en la transmisión de la señal dolorosa desde los receptores periféricos hacia la médula espinal a través de las fibras nerviosas C y A delta. Es justo en este paso donde el nuevo fármaco consigue inhibir la activación y propagación de la señal dolorosa para evitar que se extienda y amplifique", ha explicado Martín.

Según la experta, "el problema de los opioides es que, al ser muy liposolubles, llegan prácticamente a todos los tejidos y a la corteza cerebral, produciendo tolerancia y dependencia en el uso a largo plazo". Por eso considera que es tan esperanzadora la suzetrigina.

Actualmente sólo está indicada para el tratamiento del dolor agudo postquirúrgico, pero el laboratorio que la ha desarrollado ha anunciado que seguirá investigando su aplicación en otros tipos de dolor, incluido el neuropático crónico. Una vez aprobada por la FDA, la comercialización de la suzetrigina, bajo el nombre de 'Journavx', se iniciará en Estados Unidos en los próximos meses, pero tardará algún tiempo en llegar a Europa.

La doctora cree que "es pronto, por mucho que la compañía tenga varios productos en el mercado europeo para otras patologías, como la fibrosis quística. Por ahora, hay que esperar a que el CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) de la Agencia Europea del medicamento haga pública su agenda para conocer los pasos de la regulación y autorización de este nuevo analgésico en Europa y por ende, en España".