Evobrutinib (Merck) es eficaz en el tratamiento de la esclerosis múltiple recurrente

Publicado 13/05/2019 12:55:36 CET

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Evobrutinib, de Merck, es eficaz en el tratamiento de la esclerosis múltiple recurrente (EMR), según los nuevos resultados, a 48 semanas, obtenidos en un estudio fase II doble ciego, presentados en la Reunión Anual de la American Academy of Neurology (AAN, por sus siglas en inglés) en Filadelfia (Estados Unidos) y publicados en el 'New England Journal of Medicine'.

Se trata del primer inhibidor oral altamente selectivo de la tirosina quinasa de Bruton (BTK) en demostrar resultados positivos en EMR en una prueba de concepto clínica. Los datos notificados previamente demostraban que el estudio había cumplido su criterio de valoración principal a lo largo de 24 semanas de tratamiento, en las que evobrutinib redujo el número total acumulado de lesiones realzadas con gadolinio en T1 en comparación con placebo.

Con evobrutinib 75 miligramos una vez al día y 75 miligramos dos veces al día, se observó una rápida reducción del número de lesiones T1 Gd+ a la semana 12 de tratamiento, manteniéndose este efecto hasta la semana 48. "Estos datos positivos son un ejemplo del potencial de nuestro 'pipeline' y nuestro compromiso por desarrollar tratamientos innovadores para la esclerosis múltiple. Seguiremos investigando el potencial de evobrutinib mientras continuamos focalizándonos hacia las necesidades no cubiertas de las personas con esta enfermedad", ha dicho el responsable global de I+D del área de Biopharma de Merck, Luciano Rossetti.

La tasa anualizada de brotes (TAB) (intervalo de confianza) fue de 0,11 y el 79 por ciento de los pacientes continuó sin recaídas más allá de las 48 semanas de tratamiento. No se observaron infecciones, infestaciones o linfopenia asociadas al tratamiento ni se identificaron novedades en cuanto a seguridad más allá de las 52 semanas.

"Sobre la base de nuestro análisis inicial a las 24 semanas, los nuevos datos refuerzan el potencial de evobrutinib en Esclerosis Múltiple Recurrente. Evobrutinib es el primer inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton en demostrar resultados positivos en una prueba de concepto clínica en Esclerosis Múltiple. Estamos muy satisfechos de que estos datos a las 48 semanas respalden nuestro desarrollo clínico continuado de evobrutinib y la investigación de su eficacia en pacientes con esclerosis múltiple", ha dicho el director de la División de Neurología de la Universidad de Toronto (Canadá), director del Centro de Esclerosis Múltiple en el Hospital St. Michael's en Toronto y presidente y director del Departamento de Neurología-Neuroinmunología y Unidad de Neurorrehabilitación, Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña (Cemcat), Xavier Montalbán.