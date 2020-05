Europa aprueba la nueva pauta de vacunación de 'Bexsero' para administrar menos dosis frente a meningitis B

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea aprueba la actualización de la pauta de vacunación de 'Bexsero', de la compañía GSK, que permite, comenzando a los 2 meses, administrar un menor número de dosis de la vacuna frente a meningitis B.

Así, a partir de ahora, gracias a la nueva pauta 2+1 de 'Bexsero' aprobada, se podrá proteger a los lactantes a partir de los dos meses de edad con una pauta que se completa con un menor número de dosis: una primera dosis a los dos meses, una segunda dosis a los cuatro meses y una dosis de refuerzo a los 12 meses de edad 1-3 .

Con anterioridad a esta nueva actualización, los profesionales sanitarios que empezaban la pauta a los 2 meses tenían que vacunar con un total de 4 dosis: 3 dosis durante la primovacunación y una dosis de recuerdo (una pauta 3+1). Ahora tienen la opción de utilizar la nueva pauta 2+1 de Bexsero en lactantes a partir de los dos meses.

Además, 'Bexsero' se puede administrar al mismo tiempo que otras vacunas habituales de la infancia, incluida la vacuna hexavalente, vacunas frente al neumococo, sarampión, paperas, rubeola y varicela, y frente a Men A, C, Y y W. Esta nueva pauta podría facilitar un menor número de visitas al centro sanitario.

"Era algo esperable a tenor de los datos tan positivos obtenidos en el Reino Unido, y sin duda facilitará la protección de la población más vulnerable a esta enfermedad, los lactantes", ha comentado el jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago, Federico Martinón-Torres.

La actualización de la pauta vacunal en Europa se basa en la evidencia publicada en la revista científica 'New England Journal of Medicine' a principios de este año. Concretamente, en los datos publicados por la Agencia de Salud Pública Británica (PHE, por sus siglas en inglés) respecto del uso de la vacuna Bexsero en el Programa Nacional de Vacunación Infantil del Reino Unido.

Estos datos demostraron una reducción de un 75 por ciento en el número total de casos de meningitis B en la población objetivo del programa de vacunación y una disminución estimada de 277 casos durante los tres primeros años desde el inicio del programa. Los resultados de este estudio están incluidos ahora en la sección de farmacodinámica de la ficha técnica europea de 'Bexsero'.

"Los profesionales sanitarios de Europa disponen ahora de datos de sus colegas del Reino Unido sobre cómo 'Bexsero' ayuda a proteger a los niños frente a la enfermedad meningocócica invasiva provocada por el serogrupo B. Esta enfermedad puede llegar a ser mortal en 24 horas, por lo que disponer de la opción adicional de comenzar la vacunación a los 2 meses, con un menor número de dosis, podría salvar más vidas", ha señalado el senior vicepresident and chief medical officer de GSK Vacunas, Thomas Breuer.

'Bexsero' fue la primera vacuna que utilizó en su desarrollo la secuenciación genómica para identificar proteínas de superficie de la bacteria causante de meningitis B con el objetivo de ser utilizadas como componentes de la vacuna. Esta técnica, denominada posteriormente 'Vacunología Reversa', identificó los cuatro componentes antigénicos que constituyen hoy en día la vacuna 'Bexsero'.

"Es emocionante ser testigos del desarrollo que ha alcanzado la 'Vacunología Reversa'. Gracias a la pauta más temprana de 2+1, basada en la evidencia obtenida en vida real, esta vacuna puede empezar a proteger a los niños frente a la meningitis B a una edad más temprana y con un menor número de dosis", ha zanjado el chief scientist and head of external research and development de GSK, Rino Rappuoli.