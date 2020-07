Un estudio en ratones confirma que un medicamento para la hipertensión no aumenta el riesgo de Covid-19

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio llevado a cabo por investigadores del Northwestern Medicine (Estados Unidos) en ratones ha confirmado una clase de medicamentos ampliamente utilizada para tratar a pacientes con hipertensión, enfermedad cardiovascular y enfermedad renal diabética, no aumenta el riesgo de padecer Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus.

La comunidad médica de todo el mundo ha expresado su preocupación por el hecho de que los medicamentos, inhibidores de la ECA y bloqueadores de los receptores de angiotensina (BRA), podrían haber causado un aumento de ACE2, el principal receptor del nuevo coronavirus, lo que podría aumentar el riesgo de contraer esta infección y su gravedad.

No obstante, los nuevos hallazgos han evidenciado una disminución, y no un aumento, de ACE2 en las membranas renales de los ratones y ningún cambio en las membranas pulmonares. Por tanto, el estudio, publicado en el 'Journal of the American Society of Nephrology', respalda la seguridad de estos medicamentos frente a la pandemia de Covid-19.

De hecho, el trabajo es el primero en examinar el efecto de ACE2 y ARB en los pulmones, que se consideran uno de los principales objetivos para la entrada del nuevo coronavirus en el cuerpo. "Este estudio respalda el concepto de que no existe un mayor riesgo de infección por Covid-19 mediante el uso de inhibidores de la ECA y bloqueadores de los receptores de angiotensina", han aseverado los expertos.