Un estudio pone en duda que la ivermectina sea efectiva para reducir la transmisión de la malaria

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Grupo Cochrane de Enfermedades Infecciosas de la Liverpool School of Tropical Medicine (Reino Unido) han explorado si la administración comunitaria del fármaco ivermectina influye en la transmisión de la malaria.

La malaria sigue matando a millones de personas. Los investigadores están entusiasmados con una nueva opción: dar a las personas un medicamento que mate a los mosquitos que las pican. Por increíble que parezca, esto es una realidad, ya que el fármaco ivermectina, ampliamente utilizado para el control de infecciones parasitarias como la filariasis linfática y la oncocercosis, parece hacerlo. Dado que algunos mosquitos son ahora resistentes a los insecticidas utilizados en los mosquiteros tratados, se trata de una nueva medida de control potencialmente importante.

En su trabajo, publicado en la revista 'Cochrane Database of Systematic Reviews', los investigadores examinaron primero las pruebas experimentales de que la administración del fármaco a las personas mata a los mosquitos que las pican.

Todos los estudios incluidos mostraron grandes efectos de la ivermectina en la mortalidad de los mosquitos. A continuación, buscaron estudios que evaluaran si esto suponía una diferencia en la transmisión de la malaria y en la cantidad de malaria en las personas que viven en zonas con malaria. Encontraron que solo se ha publicado un estudio hasta la fecha. Cuando se publicó en 2019, hubo bastante información afirmando que la ivermectina reducía la malaria en los niños, basándose en el informe original de este ensayo.

Lamentablemente, aunque este trabajo se publicó en la revista 'The Lancet', los métodos estadísticos utilizados en el análisis no eran estándar y no se ajustaron adecuadamente a la agrupación, por lo que el efecto puede haber sido sobrestimado.

Después de que los investigadores que realizaron el estudio original tuvieran la amabilidad de proporcionar los datos, estos investigadores volvieron a analizar los datos. "Hasta la fecha ha habido un pequeño ensayo piloto de ivermectina. El análisis estadístico del ensayo era inadecuado, y la publicación original exageraba la cantidad de pruebas que aportaba. Con este nuevo análisis mostramos que el ensayo no produjo pruebas sólidas de que la administración masiva de ivermectina sea útil para prevenir la malaria, dejando abierta la cuestión de su eficacia. Afortunadamente, hay algunos ensayos más amplios en curso que aportarán más pruebas", señalan los científicos.

En el único estudio incluido participaron ocho aldeas de Burkina Faso, que fueron asignadas al azar para recibir ivermectina o un control. Todas las aldeas recibieron ivermectina, como parte del control programado de la filariasis linfática. Además, las aldeas de tratamiento recibieron cinco dosis más de ivermectina, una vez cada tres semanas.

El efecto de la ivermectina sobre la malaria se midió en los niños menores de cinco años. En estos niños, el tratamiento no mostró una diferencia notable en la presencia de malaria entre los grupos de tratamiento y de control. Tras la revisión de los datos de este estudio, el equipo resumió que no estaba seguro de que la administración comunitaria de ivermectina influyera en la transmisión dla malaria.

"Puede haber varias razones para la falta de pruebas observada. Sin embargo, las dificultades para el uso de la ivermectina podrían ser la duración del ciclo reproductivo de los mosquitos, el comportamiento de los mismos y el periodo de incubación de los parásitos de la malaria en el mosquito. Mientras que las condiciones de los experimentos de laboratorio están cuidadosamente controladas, puede haber grandes variaciones en el entorno natural. Por ello, un aumento a corto plazo de la mortalidad de los mosquitos solo mediante la administración de ivermectina podría reducir ligeramente el riesgo de transmisión de la malaria, pero podría no ser suficiente para un impacto sostenido. Dada la vida media de la ivermectina en la sangre, será fundamental mantener una concentración de ivermectina lo suficientemente alta durante varios días y semanas para matar a cualquier mosquito infeccioso que se alimente de sangre", resaltan los expertos.

El autor principal, el Dr. Joseph Okebe, coincidió: "Desgraciadamente, actualmente no es posible decir si el tratamiento de toda una comunidad con ivermectina reduce la malaria. Sin embargo, hay varios estudios de investigación en curso y, por tanto, prevemos que proporcionarán más respuestas a esta importante cuestión en el futuro".