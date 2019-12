Un estudio demuestra que tres fármacos son efectivos contra el estado epiléptico cuando se aumentan las dosis

Publicado 02/12/2019 18:38:02 CET

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la University of Virginia Health System (Estados Unidos) ha demostrado que tres medicamentos (levetiracetam intravenoso, fosfenitoína y valproato) son igualmente efectivos para detener convulsiones provocadas por la epilepsia cuando la opción predeterminada, las benzodiazepinas, no tienen éxito.

Así, el estudio, publicado en la revista 'New England Journal of Medicine', ofrece respuestas importantes sobre estos tres medicamentos de emergencia que se usan para tratar convulsiones prolongadas, conocidos como estado epiléptico, a pesar de que los médicos han tenido poco conocimiento de la efectividad de los medicamentos. Hasta ahora, no ha habido ninguna indicación clara de cuál es la mejor ni de cuánto se debe dar.

"Cuando planeamos el estudio, ni siquiera sabíamos si estos medicamentos funcionaban el 10, 25 o 50 por ciento del tiempo. Así que nuestro gran hallazgo es que cada uno de estos medicamentos funciona alrededor del 45 por ciento de las veces. Y este es un hallazgo importante porque nos dice que los pacientes pueden mejorar. No tienen que ser colocados en un respirador", explica el investigador principal del trabajo, Jaideep Kapur.

Los hallazgos del estudio sugieren un cambio importante en la práctica clínica existente. Ahora, los médicos pueden estar seguros de que su medicamento preferido es tan efectivo como las otras opciones, pero también deben aumentar significativamente la cantidad de levetiracetam que dan cuando lo eligen.

Los organizadores del ensayo probaron la dosis máxima segura de cada uno de los medicamentos, de modo que no habría duda de que se había usado muy poco para medir la efectividad del medicamento. Al hacerlo, dieron el doble de levetiracetam de lo que muchos médicos administran.

"Cuando empecé hace 25 años, no había ni un solo fármaco científicamente probada para el estado epiléptico. No sabíamos qué medicamento usar, ni siquiera para el tratamiento de primera línea, ni qué cantidad. Y 25 años después, el 85 por ciento de nuestros pacientes mejorarán, dejarán de tener convulsiones y empezarán a despertarse. Ese es el efecto de la investigación científica en la mejora del cuidado de los pacientes, y esto es real".

El ensayo aleatorizado y doble ciego observó el efecto de los fármacos en 384 pacientes en 57 servicios de Urgencias de Estados Unidos entre noviembre de 2015 y finales de octubre de 2017. Los investigadores originalmente planearon estudiar a 795 pacientes durante cinco años, pero los resultados fueron tan claros que se consideró innecesario debido a los abrumadores resultados que obtuvieron desde el inicio.

Los investigadores ahora están observando más de cerca la efectividad y la dosis de los medicamentos en los niños. Esto ofrecerá información importante sobre la mejor manera de tratar a los pacientes jóvenes, ya que las causas del estado epiléptico en adultos y niños a menudo difieren.