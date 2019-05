Un estudio demuestra la eficacia de 'Wakix' (Bioproject) en varios síntomas de la narcolepsia

Publicado 30/04/2019 13:45:46 CET

Un estudio retrospectivo en el que participa Vithas Internacional de Madrid ha demostrado la eficacia del fámarco 'Wakix' (pitolisant), de la compañía farmacéutica Bioproject, en varios síntomas de la narcolepsia, particularmente en somnolencia y cataplejía.

Este medicamento está aprobado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), pero todavía no se comercializa. "Solo está permitida su utilización en condiciones especiales, lo que se denomina uso compasivo, es decir, siempre y cuando se hayan agotado las soluciones disponibles en el Sistema Nacional de Salud", explica el director de la Unidad de Neurofisiología y Trastornos del Sueño de Vithas Internacional de Madrid, Rafael del Río.

El objetivo de este estudio, en el que también colaboran otros seis hospitales españoles, era evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento en pacientes con narcolepsia que no responden a otro tipo de abordajes en somnolencia, cataplejía, parálisis del sueño, sueño fragmentado y alucinaciones, así como la mejoría del estado general del paciente, según la impresión del profesional médico. También se evaluaron los efectos adversos y los abandonos del tratamiento por distintos motivos.

Los resultados preliminares arrojan una mejoría significativa de los datos en somnolencia, pero la reducción de la cataplejía es inferior a la referida en otros estudios previos: "Un 71 por ciento de pacientes reducen algo o mucho la somnolencia tras la titulación con 'Wakix'. Esta mejoría continúa avanzando aún más a los 3 meses en un 48 por ciento", apunta el doctor Del Río.

Respecto a la cataplejía, la reducción es también significativa, aunque menor a la referida en los estudios publicados. "Hay que tener en cuenta, en cualquier caso, que la población seleccionada es no respondedora a otros medicamentos y que los resultados incluyen a los pacientes con narcolepsia tipo II, que no mejoran de este síntoma porque no lo presentan", comenta.