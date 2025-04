Estatinas y su potencial en el tratamiento del cáncer hematológico

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La leucemia linfocítica crónica (LLC) es un cáncer de crecimiento lento que se origina en las células hematopoyéticas de la médula ósea y es la forma más común de leucemia en adultos en Estados Unidos. La linfoma linfocítico pequeño (LLP) también un cáncer de crecimiento lento, afecta al mismo tipo de células que la LLC, pero se origina en tejidos linfoides como el bazo, en lugar de en las células hematopoyéticas.

Según un estudio de la Universidad de Sharjah (Emiratos Árabes Unidos), publicado en la revista 'Blood Advances', los pacientes con leucemia linfocítica crónica (LLC) o linfoma linfocítico pequeño (LLP) que tomaban estatinas para reducir el colesterol al inicio de su tratamiento contra el cáncer tenían un riesgo 61% menor de morir de cáncer en comparación con pacientes similares que no tomaban estatinas.

ESTATINAS: SU POTENCIAL PARA MEJORAR LA SUPERVIVENCIA

"Esta es la primera evaluación sistemática de la asociación entre el uso de estatinas y la supervivencia en pacientes con LLC o LLC tratados con fármacos dirigidos contemporáneos como ibrutinib. Nuestros resultados destacan una sólida relación entre el uso de estatinas y una mejor supervivencia en esta población de pacientes", detalla el investigador principal del estudio, el doctor Ahmad Abuhelwa, profesor adjunto de Práctica Farmacéutica y Farmacoterapéutica en la Universidad de Sharjah.

Las estatinas se encuentran entre los medicamentos más recetados. Estudios previos han vinculado el uso de estatinas con la reducción de las tasas de mortalidad por varios tipos de cáncer, incluida la LLC. Sin embargo, dichos estudios no evaluaron los efectos del uso de estatinas en pacientes tratados con terapias oncológicas más recientes, como el fármaco dirigido ibrutinib.

DATOS DEL ESTUDIO: IMPACTO DEL USO DE ESTATINAS EN PACIENTES CON CÁNCER

En el estudio actual, Abuhelwa y su equipo analizaron datos de 1467 pacientes con LLC o LLC que participaron en cuatro ensayos clínicos internacionales realizados entre 2012 y 2019. En estos ensayos, los pacientes fueron asignados aleatoriamente a tratamiento con ibrutinib, ya sea solo o en combinación con otros fármacos anticancerígenos, o a un régimen farmacológico sin ibrutinib.

Un total de 424 pacientes (29%) tomaban una estatina al iniciar el tratamiento en los cuatro ensayos clínicos. La mediana de edad de los pacientes fue de 65 años y el 66% eran hombres; el 92% tenía LLC, ya fuera de diagnóstico reciente, que había reaparecido o que no había respondido al tratamiento previo.

Los criterios de valoración principales del estudio fueron la supervivencia específica del cáncer (tiempo que vivieron los pacientes tras iniciar el tratamiento antes de fallecer específicamente a causa de su cáncer), la supervivencia global (tiempo que vivieron los pacientes tras iniciar el tratamiento, independientemente de la causa de la muerte) y la supervivencia libre de progresión (tiempo que vivieron los pacientes tras iniciar el tratamiento antes de que su cáncer empeorara o fallecieran por cualquier causa).

RESULTADOS, LIMITACIONES Y PRÓXIMOS PASOS EN LA INVESTIGACIÓN

El criterio de valoración secundario fue la proporción de pacientes que experimentaron eventos adversos graves o potencialmente mortales. La mediana de seguimiento de todos los pacientes incluidos en los cuatro ensayos fue de cinco años para la supervivencia global y de 22 meses para la supervivencia libre de progresión.

Para tener en cuenta los posibles factores de confusión, los investigadores ajustaron su análisis en función de variables que incluían el diagnóstico de cada paciente, la edad, el sexo, el peso, el funcionamiento físico (según la evaluación de los médicos), la gravedad de la enfermedad, el tiempo transcurrido desde el diagnóstico, el número de enfermedades coexistentes, el uso de otros medicamentos para enfermedades cardíacas o presión arterial alta y el régimen de tratamiento específico contra el cáncer recibido.

Los resultados mostraron que, independientemente de cualquiera de estos factores, los pacientes que tomaron estatinas presentaron, en promedio, una reducción del 61% en el riesgo de morir de cáncer, una reducción del 38% en el riesgo de morir por cualquier causa y una reducción del 26% en el riesgo de progresión de la enfermedad. Cabe destacar que el uso de estatinas no aumentó la probabilidad de eventos adversos graves o potencialmente mortales.

"Estos hallazgos no nos permiten afirmar con certeza que las estatinas mejoren directamente los resultados del cáncer. Sin embargo, el hecho de que esta asociación se mantuviera sólida incluso después de considerar múltiples factores la convierte en un área importante para futuras investigaciones", matiza Abuhelwa.

Como próximos pasos, recomendó realizar estudios de laboratorio para comprender mejor cómo las estatinas pueden influir en la biología del cáncer, así como ensayos clínicos prospectivos en los que se asigne aleatoriamente a pacientes con LLC o LLC a tomar una estatina o no.

El estudio presenta varias limitaciones debido a su naturaleza observacional. Por ejemplo, los pacientes inscritos en ensayos clínicos tienden a ser monitorizados más estrechamente que aquellos que reciben tratamiento fuera de un ensayo clínico, por lo que los hallazgos del estudio podrían no ser generalizables a pacientes tratados en entornos de ensayos no clínicos. Además, dado que los pacientes utilizaron diversas estatinas en diferentes dosis, el estudio no pudo determinar los efectos de tipos específicos de estatinas, dosis o duración del uso en la supervivencia de los pacientes.