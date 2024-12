Un ensayo prueba que un nuevo fármaco oral mejora los resultados en pacientes con cáncer de mama

El fármaco aún no está aprobado por las agencias regulatorias para su uso en la práctica clínica

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (Vhio) ha participado en el ensayo clínico de fase 3 EMBER-3 que ha demostrado que tratar a las pacientes con cáncer de mama avanzado ER+ HER2- con el nuevo fármaco oral de última generación Imlunestrant mejora los resultados clínicos de estas mujeres.

La coautora del estudio e investigadora del Vhio Cristina Saura ha asistido a la presentación de la investigación este miércoles en el San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS), un congreso que se celebra hasta este jueves en Texas (Estados Unidos), informa el Vhio en un comunicado.

El estudio, publicado en 'The New England of Medicine', ha evaluado la eficacia de este fármaco solo y en combinación con Abemaciclib y ha demostrado que usar Imlunestrant para tratar a las pacientes con cáncer de mama avanzado ER+ HER2- que progresan en la terapia endocrina mejoró la supervivencia sin progresión, frente a la terapia estándar en pacientes con mutación ESR1, pero no en la población general.

Por otro lado, la combinación Imlunestrant-Abemaciclib mejoró significativamente la supervivencia sin progresión "en todas los pacientes, independientemente del estado de mutación ESR1".

874 PACIENTES

En el estudio, participaron 874 pacientes con cáncer de mama avanzado que habían progresado durante la terapia endocrina adyuvante o en los 12 meses tras su finalización, o tras una primera línea de tratamiento en contexto de enfermedad avanzada con un inhibidor de la aromatasa con o sin un inhibidor de ciclina.

Las participantes en el ensayo recibieron de forma aleatorizada Imlunestrant en monoterapia, la combinación Imlunestrant-Abemaciclib o la terapia endocrina estándar.

RESULTADOS

En el subgrupo de pacientes que presentaban la mutación de ESR1, el Imlunestrant en monoterapia aumentó la mediana de supervivencia libre de progresión, es decir, el tiempo que tarda en volver a crecer el tumor desde el inicio del tratamiento: fue de 5,5 meses con Imlunestrant frente a los 3,8 con la terapia estándar.

En el total de pacientes tratadas, el Imlunestrant solo "no mostró beneficios significativos", mientras que la combinación Imlunestrant-Abemaciclib presentó una mediana de supervivencia libre de progresión de 9,4 meses.

Este nuevo fármaco no está todavía aprobado por las agencias regulatorias para su uso en la práctica clínica, pero la coautora del estudio Cristina Saura cree que los resultados "abren una ventana de cara al futuro para seguir avanzando en fármacos SERD de nueva generación que puedan suponer una nueva opción terapéutica".