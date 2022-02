Unicef y Lilly colaboran para ayudar a mejorar la atención médica de diez millones de niños

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Lilly y Unicef han anunciado una colaboración para ayudar a mejorar la atención médica de 10 millones de niños y adolescentes que viven con enfermedades crónicas no transmisibles (ENT) hasta 2025 en países como Bangladesh, Malawi, Nepal, Filipinas y Zimbabue.

Estos países han sido seleccionados en función de la diversidad geográfica y su potencial para fortalecer los sistemas de salud a nivel nacional y los modelos que brindan atención y apoyo a los niños y adolescentes con enfermedades crónicas. Lilly ha comprometido 14,4 millones de dólares para apoyar la labor de UNICEF para hacer frente a los factores de riesgo de las ENT, fortalecer los sistemas de salud y mejorar la capacidad de los profesionales de la salud.

Ambas entidades destacan que, según los datos del Estudio de la Carga Mundial de Morbilidad (The Global Burden of Disease Study), cada año casi un millón de jóvenes menores de 20 años mueren de

enfermedades no transmisibles y a menudo tratables, como lo son la diabetes tipo 1, el cáncer, las cardiopatías congénitas y reumáticas, la anemia falciforme y el asma. Estas muertes representan el 15% de la mortalidad general de este grupo de edad.

"Ningún niño debe morir de una enfermedad tratable debido a una atención o tratamiento inadecuados. Las enfermedades no transmisibles alejan a los niños de su derecho a la salud, la nutrición, la educación y al juego", ha explicado la directora ejecutiva adjunta de Unicef, Karin Hulshof.

Este compromiso, que tiene una duración de cuatro años, se enmarca en las acciones de ambas compañías para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, específicamente el ODS 3, que tiene como propósito garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades.

"La incansable labor de UNICEF para llegar a los niños más desfavorecidos, combinada con la experiencia de Lilly y su profundo compromiso de mejorar la vida de las personas y la sociedad, sirven de base para esta colaboración. La labor de UNICEF está alineada con la iniciativa Lilly 30x30 cuyo objetivo para el año 2030 es proporcionar un mejor acceso a la atención médica de calidad para 30 millones de personas en entornos de recursos limitados, anualmente", ha explicado el presidente de Lilly, David Ricks.