Empresas.- Transmural Biotech recibe el premio a la 'innovación más prometedora en medicina digital' por 'QuantusFLM'

Publicado 14/01/2020 12:48:22 CET

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compañía biotecnológica Transmural Biotech ha recibido el galardón a la "innovación más prometedora en medicina digital" en la tercera edición de la Conferencia de Medicina Digital (DMC) celebrada en Nueva York, por el desarrollo de un test llamado 'QuantusFLM' que permite predecir el riesgo de morbilidad respiratoria neonatal que es una de las principales causas de mortalidad en nacimientos prematuros.

Se trata de un software que aplica tecnologías de procesado de imagen para analizar ecografías pulmonares fetales, para determinar si la textura del pulmón del feto permite que respire correctamente o no. Una vez realizada la ecografía, se sube a una aplicación informática y se obtiene el resultado en menos de 10 minutos.

La Conferencia de Medicina Digital, organizada por NODE.Health (Network of Digital Evidence in Health), ha premiado que QuantusFLM se base en evidencia y en resultados científicos, con una técnica no invasiva en el paciente como es una ecografía.

La revista 'Nature' ha publicado una investigación sobre los resultados de QuantusFLM en 790 ecografías pulmonares fetales. La fiabilidad del diagnóstico obtenida fue del 91,5 por ciento de los casos.

Esta prueba ya está disponible en los hospitales del grupo HLA y permite no solo determinar la madurez pulmonar del feto sino también conocer y prevenir los posibles riesgos durante el parto.

Siguiendo este ejemplo, Transmural ha desarrollado otro test, QuantusPREMATURITY, que permite predecir el riesgo de nacimiento prematuro por medio de una ecografía cervical.