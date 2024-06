Empresas.- Survodutide muestra una mejora prometedora de la fibrosis hepática sin empeoramiento de MASH

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Boehringer Ingelheim ha anunciado resultados prometedores de un subanálisis del ensayo clínico de Fase II de survodutide que muestran que hasta el 64,5% de los adultos con fibrosis en estadios F2 y F3 (cicatrización moderada a avanzada) lograron una mejoría de la fibrosis sin empeoramiento de esteatohepatitis metabólica (MASH), frente al 25,9% con placebo después de 48 semanas de tratamiento.

Los pacientes con fibrosis en estadios F2 y F3 tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones relacionadas con el hígado. Los resultados completos del ensayo clínico se presentaron el pasado viernes en el Congreso de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado (EASL) 2024 y se han publicado simultáneamente en 'The New England Journal of Medicine'.

El criterio de valoración secundario ha demostrado que hasta el 52,3% de los adultos tratados con este fármaco (BI 456906) lograron una mejoría significativa en la cicatrización hepática (fibrosis) en estadios F1, F2 y F3 (cicatrización leve a moderada o avanzada), frente al 25,8% con placebo después de 48 semanas de tratamiento.

Estos resultados complementan los datos anunciados a principios de este año, cuando el ensayo alcanzó su criterio de valoración principal. A su vez, los resultados han revelado que hasta el 83% de los adultos tratados lograron una mejora estadísticamente significativa de MASH frente a placebo (18,2%), reforzando el potencial del tratamiento como la mejor opción de su clase.

El fármaco es un agonista dual de los receptores de glucagón/GLP-1 con un novedoso mecanismo de acción, y es el primero en mostrar este grado de beneficio en fibrosis en un ensayo clínico de Fase II para MASH tras 48 semanas de tratamiento. El agonista del receptor de glucagón en este fármaco tiene el potencial de aumentar el gasto energético, y tiene un impacto directo en el hígado, lo que podría contribuir a mejorar la fibrosis. Por su parte, el agonista del receptor de GLP-1 reduce el apetito mientras aumenta la sensación de saciedad.

"Estoy particularmente emocionado por los resultados del ensayo clínico de Fase II, que demuestran el potencial del agonista del receptor del glucagón, además del GLP-1, para mejorar el abordaje de MASH y cambiar la tendencia en la fibrosis", ha señalado el doctor Arun Sanyal, profesor de Medicina, Fisiología y Patología Molecular en la Facultad de Medicina de la Universidad de la Mancomunidad de Virginia, e Investigador Principal del ensayo.

"Estos datos posicionan al fármaco como un agonista dual de los receptores de glucagón/GLP-1 que podría ser un punto de inflexión para las personas que viven con MASH y con fibrosis clínicamente significativa", ha añadido.