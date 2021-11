Sanidad aprueba 'Atectura' 'Breezhaler' de Novartis, tratamiento de mantenimiento del asma

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha aprobado el precio y la financiación en el Sistema Nacional de Salud de la combinación fija de acetato de indacaterol y furoato de mometasona de Novartis que, con una única administración una vez al día, permite a los pacientes con asma controlar la enfermedad, mejorando la función pulmonar, el control del asma y la calidad de vida.

La nueva solución terapéutica, disponible a partir del 1 de diciembre y comercializada como 'Atectura' 'Breezhaler', está indicada para pacientes asmáticos mayores de 12 años que no estén adecuadamente controlados con corticoides inhalados y agonistas beta-2 de acción corta inhalados.

"La aprobación de esta terapia supone un avance importante para la mejora de la calidad de vida de los pacientes con asma no controlada. Desde Novartis, reafirmamos nuestro compromiso con las soluciones más innovadoras, para dar respuesta a las necesidades no cubiertas de los pacientes con asma que no consiguen controlar adecuadamente la enfermedad, favoreciendo al mismo tiempo la adhesión al tratamiento", señala María Sarasa, responsable del área médica de respiratorio de Novartis.

Por su parte, el doctor Raúl de Simón, Médico de Familia en el Centro de Salud Luis Vives de Alcalá de Henares en Madrid, afirma que "'Atectura' 'Breezhaler' supone un verdadero avance, ya que disponemos de sólidas evidencias del beneficio en la función pulmonar cuando se añade un LABA como el acetato de indacaterol a furoato de mometasona en pacientes con asma mal controlado (escalón 3 o superior de la guía GEMA)".

"Este beneficio se obtiene tanto empleando dosis bajas como dosis medias o altas de furoato de mometasona, tal como se pudo comprobar en los estudios QUARTZ y PALLADIUM respectivamente. Además, es previsible que el uso de combinaciones ICS-LABA a dosis fijas, en un solo dispositivo y en pautas de dosis única diaria contribuya a mejorar la adhesión y a facilitar el control de la enfermedad".

El acetato de indacaterol, cuando se inhala, actúa localmente en los pulmones favoreciendo una broncodilatación sostenida durante 24 horas, con un inicio de acción rápido, de 5 minutos tras la primera dosis. Además, permite un control eficaz de los síntomas y ofrece un buen perfil de seguridad y tolerabilidad. Por su parte, el furoato de mometasona permite el control de la inflamación mediante una menor dosis liberada, con una mayor potencia e índice terapéutico frente a otros GCI1. Ofrece una mejoría de la función pulmonar y una acción antiinflamatoria rápida, reduciendo la necesidad de corticoesteroides orales con un buen perfil de seguridad y tolerabilidad frente a otros GCI.