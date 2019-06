Empresas.- PSN lanza su seguro de asistencia sanitaria 'Salup'

Publicado 06/06/2019 16:52:08 CET

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Previsión Sanitaria Nacional (PSN) ha presentado públicamente 'Salup', su nuevo seguro de asistencia sanitaria, que tiene como objetivo recuperar la esencia de la atención sanitaria, fundamentada en la relación médico-paciente y la libertad y dignidad de los profesionales sanitarios.

El nuevo seguro permite la máxima personalización de las coberturas de tal modo que cada individuo puede configurar un seguro adaptado al cien por cien a sus necesidades y posibilidades. Se trata de un seguro que responde a las necesidades de personalización de cada persona.

En este sentido, presenta una estructura modular con la que los clientes podrán diseñar su solución aseguradora a medida dentro de un esquema de garantías elegibles que posibilita más de 7.000 combinaciones. De igual modo, Salup permite ajustar el nivel de copago que se desee asumir para reducir la prima del seguro, así como acceder a coberturas no aseguradas en condiciones ventajosas.

"Nuestro seguro no es barato porque una atención sanitaria de calidad no puede serlo. No buscamos seguros 'low cost'. Ofrecemos un producto de máxima calidad y eso tiene un coste, pero la personalización que ofrece ayuda a que cada persona pueda adaptarlo a sus necesidades de atención y a sus posibilidades económicas", ha afirmado el presidente del Grupo PSN, Miguel Carrero.

'Salup' propone un modelo flexible basado en un 'Programa Personal de Salud' que será elaborado conjuntamente, con el apoyo de un profesional sanitario. "El modelo de prevención individual activa diseñado por Salup utiliza estudios epidemiológicos, de medicina preventiva y técnicas actuariales con las que se mide y predice el impacto de los riesgos para la salud de manera individual. El objetivo es que cada persona se implique activamente en disminuir sus riesgos de enfermedad y, sobre todo, su impacto a largo plazo", ha subrayado el director general de 'Salup', Fidel Campoy.

Por otra parte, uno de los pilares de 'Salup' es la recuperación del médico de cabecera como 'Médico Personal', figura que adquiere un compromiso global con la salud de las personas, no solo la asistencia sanitaria sino también hacia la promoción y prevención de la enfermedad, asumiendo el seguimiento de los Programas Personales de Salud.

"Tener un 'Médico Personal' es tener un médico en la familia porque posee un conocimiento que va más allá de la actividad puramente asistencial y que es fundamental para que la atención sea individualizada y para ayudar a cada persona en la toma de decisiones que afecten a su salud", ha dicho Campoy.

Adicionalmente, el modelo asistencial de 'Salup' fomenta el trabajo en equipo de todos los profesionales de la salud, ligados por la Historia Personal del Paciente. Por eso, en la red sanitaria de 'Salup' se han incluido todo tipo de profesionales sanitarios, como otro de los valores diferenciales de modelo.

'Salup' también incorpora la enfermería, odontología, fisioterapia, podología y farmacia. En este último caso, se trata de la primera vez en la que un seguro de salud privado reconoce y sitúa a estos profesionales en el primer plano asistencial.

Colaboración en el control de crónicos, adherencia al tratamiento o sistemas de dosificación personalizados (SDP) son algunas de las funciones retribuidas que desarrollarán las farmacias de la 'Red Salup' y que tendrán reflejo en la Historia Personal de Salud.

Además, en este nuevo modelo es el paciente quien decide con quién comparte su información de salud y por cuánto tiempo, porque es el "único dueño" de esos datos. Asimismo, el modelo aporta información detallada de cada profesional sanitario, desde su formación hasta sus áreas de capacitación específicas, con el objetivo de que los pacientes puedan tomar las mejores decisiones. También podrán acceder a las prestaciones de forma digital, sin necesidad de solicitar autorizaciones, agilizando así todos los procesos.

Salup ya ha cerrado o ultima en algunos casos acuerdos con algunos de los principales grupos hospitalarios para la incorporación a su cuadro sanitario de todos aquellos profesionales que lo deseen, siempre y cuando asuman el compromiso de calidad que exige el modelo. Entre ellos, Grupo Quirón, HM Hospitales, HLA, IMED, Hospiten, Viamed Sevilla, Clínicas Red Asistencial Juaneda, Hospital y Centros Virgen de la Caridad y Hospital Mesa del Castillo, entre otros.