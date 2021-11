Empresas.- PharmaMar presentará datos sobre lurbinectedin y atezolizumab en el congreso de la SITC

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

PharmaMar ha anunciado este miércoles que, en la próxima 36ª Reunión Anual y Programas de Preconferencia de la Sociedad de Inmunoterapia del Cáncer (SITC, por sus siglas en inglés), que tendrá lugar del 10 al 14 de noviembre en el Centro de Convenciones Walter E. Washington, se darán a conocer los primeros datos de combinación de lurbinectedin y atezolizumab en pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña.

En concreto, se presenta el abstract 'Lurbinectedin in combination with Atezolizumab for second line Extensive Stage Small Cell Lung Cancer patients'; estudio fase 1 promocionado por la Fundación OncoSur.

"En los últimos años el tratamiento con inmunoterapia ha mejorado los resultados en supervivencia del cáncer de pulmón de célula pequeña, del mismo modo que ha hecho lurbinectedina.", ha comentado el autor principal, el doctor Santiago Ponce Aix, especialista en Oncología Médica de Cáncer de Pulmón en el Hospital Internacional HC Marbella.

"En esta ocasión presentamos, en el congreso de la sociedad americana de inmunoterapia, los primeros datos de combinación de ambas estrategias en pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña con unos muy buenos datos de actividad junto con un perfil de toxicidad manejable", concluye.