Nuevos datos de 'Mavenclad' (Merck) verifican la durabilidad de su eficacia en esclerosis múltiples

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Merck ha anunciado este jueves nuevos datos de cladribina comprimidos, registrado como 'Mavenclad', que muestran que los pacientes con esclerosis múltiple recurrente (EMR) experimentaron una mejora significativa en las puntuaciones de calidad de vida (QoL) tras el primer año de tratamiento con este medicamento.

Estos datos se han dado en el 37º Congreso del Comité Europeo para el Tratamiento y la Investigación de la Esclerosis Múltiple (ECTRIMS, según sus siglas en inglés). Además, los últimos datos observacionales de cladribina comprimidos que evalúan la movilidad y el estado de discapacidad a largo plazo, sugirieron un beneficio sostenido de una mediana de seguimiento de 10, 9 años tras el último curso de tratamiento y una menor necesidad de silla de ruedas o dispositivo ambulatorio entre los pacientes tratados con este fármaco.

"Las personas que viven con EM saben que el efecto de un tratamiento va más allá de lo que se muestra en las resonancias magnéticas o en los análisis de sangre. Muchos pacientes expresan que el impacto en el bienestar físico y mental es igual de importante", ha afirmado la profesora Jeannette Lechner-Scott, FRACP, especialista senior del Departamento de Neurología y profesora conjunta de la Universidad de Newcastle, en Australia.

También se presentaron datos finales de última hora del estudio de seguimiento CLASSIC-MS en Fase IV, que mostraron que, tras una mediana de seguimiento de 10,9 años, el 90% de los pacientes con EMR tratados con cladribina comprimidos no necesitaban usar una silla de ruedas ni estaban en cama, el 55,8% de los pacientes no necesitaron tratamiento adicional tras la última dosis y el 81,2% de ellos no requirió un dispositivo ambulatorio.

El estudio CLASSIC-MS investigó la eficacia a largo plazo en 435 pacientes con EMR, el 90,6% de los cuales estuvieron expuestos a esta terapia durante los ensayos CLARITY y CLARITY Extension. El estudio se centró en la movilidad y discapacidad a largo plazo, dos importantes áreas ya que la EM puede causar problemas de movimiento, equilibrio y coordinación que pueden empeorar con el tiempo. Los datos muestran que los pacientes expuestos a cladribina comprimidos obtuvieron una mejor puntuación en estas dos áreas.

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica, inflamatoria y autoinmune que afecta al sistema nervioso central y representa la segunda causa de discapacidad en adultos jóvenes en España, solo superada por los accidentes de tráfico. Las formas recurrentes de EM (EMR) son las formas más habituales de esclerosis múltiple, contabilizando un 85 por ciento de los casos diagnosticados. Se desconoce la causa de la EM, aunque se cree que está provocada por un ataque del sistema inmunitario contra la mielina, interrumpiendo el impulso nervioso. No existe cura para la enfermedad, pero sí tratamientos que ayudan a ralentizar el curso de la esclerosis múltiple.