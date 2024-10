Nicolas Dumoulin, nuevo director general de Boehringer Ingelheim España

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nicolas Dumoulin ha sido nombrado director general de Boehringer Ingelheim España desde el 1 de octubre, sustituyendo así a Peter Ploeger que, tras seis años en el cargo, ahora asume nuevas responsabilidades globales como Country Managing Director Animal Health en Boehringer Estados Unidos.

El nuevo director general se unió a la empresa en 2003 como head de Animal Health en Francia, después de ocupar diversos roles en diversas entidades farmacéuticas como Pfizer y Bayer. Durante más de veinte años de trayectoria en la compañía, ha ocupado diversas posiciones globales y locales como Head of Human Resources hasta 2014, Head of Human Pharma en Austria desde 2015 y hasta 2018 y entre 2019 y 2022 fue General Manager en Dinamarca. Desde 2022 ha sido Head of Strategy and Development en el equipo corporativo en Ingelheim.

"Estoy muy ilusionado por este nuevo paso en mi trayectoria profesional. Mi propósito es crear valor para mejorar la vida de las personas y de los animales. Me gustaría seguir impulsando el crecimiento de España como país motor para la compañía, así como asegurar que los esfuerzos en innovación y sostenibilidad contribuyen a mejorar la calidad de vida de la sociedad española", ha explicado Nicolas Dumoulin.

Además ha señalado, "quiero expresar mi agradecimiento a Peter Ploeger y a todos los profesionales que forman parte de la familia Boehringer Ingelheim en España. Recojo los resultados del esfuerzo de muchos equipos comprometidos y enfocados en transformar la vida de generaciones presentes y futuras".