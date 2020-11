Empresas.- MSD pone en marcha una campaña para concienciar sobre el concepto 'One Health'

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía MSD ha puesto en marcha una campaña para conmemorar la Semana One Health, con el fin de concienciar sobre el concepto de 'Una sola salud', esto es, sobre la importancia de proteger el medio ambiente y la salud animal para cuidar la salud pública.

Así, según explican desde MSD, el enfoque 'One Health' debe ser multisectorial, colaborativo y transdisciplinario, y debe ser trabajado a nivel local, regional, nacional y mundial. "Por todo ello, este día brinda una oportunidad para que los profesionales y expertos se unan en la educación y concienciación del concepto 'One Health' mediante el intercambio de historias y experiencias vividas gracias al trabajo colaborativo entre todos".

Expertos de todos los sectores profesionales, tales como el presidente electo de la asociación Mundial de la Salud (WVA), Rafael Laguens; el catedrático en salud animal de la universidad CEU Cardenal Herrera, Santiago Vega; el catedrático de nutrición deportiva y endocrinólogo Antonio Escribano y la periodista Elisa Plumed, presidenta de APAE (Asociación periodistas agroalimentarios de España), se han unido a la campaña.

MSD Animal Health lleva años trabajando el concepto 'One Health' y concienciando a la sociedad de la importancia de cuidar del medio ambiente y de la salud animal para cuidar de la salud humana. Dentro de la web existe una sección dedicada a 'One Health', donde, de manera periódica, se actualiza con proyectos en los que MSD forma parte. Además, en el programa #ConVdeVet, decanos, investigadores, veterinarios y otros profesionales ofrecen su punto de vista sobre lo que significa para ellos este concepto de momento no tan conocido por la sociedad.

MSD también es el patrocinador del primer libro 'One Health', redactado por más de 20 autores de sectores medioambientales, de la medicina y de la veterinaria, que desgrana los efectos del cambio estacional en la salud humana y animal. En él, se detallan los retos actuales en salud y medioambiente y, por ello, la necesidad "inminente" de buscar soluciones siempre desde una perspectiva One Health.

"Debemos seguir trabajando en la responsabilidad que tiene la población para garantizar Una Sola Salud a través del cuidado de nuestra salud pública, el medio ambiente y de la salud animal", concluyen desde MSD