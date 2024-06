GSK destaca los buenos resultados de dostarlimab en pacientes con cáncer de recto localmente avanzado con dMMR

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La farmacéutica GSK ha actualizado los resultados a largo plazo del estudio colaborativo de fase II, respaldado por el Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK), que evalúa dostarlimab como tratamiento de primera línea, como alternativa a la cirugía, para el cáncer de recto localmente avanzado con deficiencia del sistema de reparación de apareamientos erróneos (dMMR).

El ensayo mostró una tasa de respuesta clínica completa (cCR) sin precedentes del 100% en 42 pacientes que completaron el tratamiento con dostarlimab, definido como respuesta patológica completa o sin evidencia de tumores según la evaluación mediante imágenes por resonancia magnética, endoscopia y tacto rectal. En los primeros 24 pacientes evaluados se observó una respuesta clínica completa sostenida con una mediana de seguimiento de 26,3 meses.

Estos datos late-breaking se han presentado de forma oral durante el congreso anual de 2024 de la American Society of Clinical Oncology (ASCO) que ha tenido lugar del 31 de mayo al 4 de junio en Chicago (EEUU). Los datos presentados este miércoles refuerzan los hallazgos previamente presentados en el congreso ASCO 2022 y publicados de forma simultánea en 'The New England Journal of Medicine'.

"Los datos que muestran la ausencia de evidencia de enfermedad en 42 pacientes son notables. Estos resultados nos acercan un paso más a comprender el potencial de dostarlimab en este entorno de intención curativa para pacientes con cáncer de recto localmente avanzado con dMMR. Esperamos evaluar dostarlimab en ciertos tipos de cáncer colorrectal en nuestros estudios de registro en curso AZUR-1 y AZUR-2”, ha explicado Hesham Abdullah, Senior Vice President, Global Head Oncology GSK.

Dostarlimab no está aprobado en ningún lugar del mundo para el tratamiento inicial del cáncer de recto localmente avanzado con dMMR. GSK está avanzando en estudios que evalúan dostarlimab en pacientes en etapas avanzadas/metastásicas de cáncer colorrectal dMMR/MSI-H a través de su programa de ensayos clínicos AZUR.

AZUR-1 es un ensayo clínico de fase II de registro a nivel mundial, multicéntrico, abierto, que investiga la eficacia y seguridad de dostarlimab en monoterapia, como reemplazo de la quimioterapia, radiación y/o cirugía, para pacientes sin tratamiento previo con cáncer de recto localmente avanzado con dMMR/MSI-H.