Empresas.- Gilead lanza las becas prisma para fomentar el desarrollo de herramientas innovadoras para personas con VIH

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Gilead Sciences ha convocado la primera edición de las 'Becas Gilead PRISMA: PRograma de Implementación de herramientas innovadoras de Soporte para mejorar el diagnóstico, la retención y el Manejo Asistencial de PVIH' para fomentar el desarrollo de herramientas innovadoras dirigidas a aquellas poblaciones de personas con VIH en las que existe una necesidad de actuación clínica.

En concreto, la iniciativa pone en el centro del proceso asistencial a poblaciones como los migrantes, las personas que practican chemsex, los mayores de 55 años, las personas sin hogar o las trabajadoras del sexo; es decir, personas en situaciones de vulnerabilidad y/o con dificultades de acceso al sistema de salud.

En esta primera edición, las becas cuentan con una dotación económica total de 150.000 euros: 30.000 euros por cada proyecto, con un plazo de ejecución no superior a los 24 meses. Así, buscan apoyar proyectos que ayuden a superar las barreras al diagnóstico, evitar situaciones en las que, pese a haberse producido un contacto con el sistema sanitario, no se logra un diagnóstico a tiempo, o no se consigue mantener a la persona con VIH dentro del circuito asistencial. El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 15 de septiembre.

Además, este programa busca fomentar la educación entre pares, es decir, una persona con VIH que asesora y acompaña a los pacientes en el proceso inicial de su enfermedad, así como mejorar la calidad de la asistencia.

En este sentido, el presidente del Comité de Evaluación de las primeras Becas Gilead PRISMA y facultativo especialista del Área de Medicina Interna del Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella, Julián Olalla Sierra, destaca que "estas iniciativas, cuando tienen éxito, acaban permeando. Si una intervención funciona con colectivos considerados más vulnerables, eso genera conocimiento, despierta interés, y se comparte dentro del ámbito sanitario: en atención primaria, en salud sexual, etc., y se convierte también en una forma de educación sanitaria, no solo para la población, sino para nosotros mismos como profesionales".

Asimismo, añade que "estas experiencias generan una actitud más proactiva hacia el abordaje del VIH. No solo aumentan los diagnósticos, sino que también impulsan nuevas formas de investigar y de actuar ante la infección".

Por otro lado, la directora médica de Gilead Sciences España y Portugal, Marisa Álvarez, señala que "es fundamental colaborar estrechamente con la comunidad médica para promover e impulsar iniciativas que contribuyan a un diagnóstico temprano, una mejor conexión con el sistema de salud y una atención asistencial más eficiente de aquellos sectores de población que más lo necesitan".

Así, concluye que "solo mediante este enfoque podremos avanzar hacia un modelo de atención más sólido y justo, que facilite la adherencia al tratamiento, favorezca la permanencia en el sistema sanitario y, en última instancia, mejore de forma sostenida la calidad de vida de los pacientes".